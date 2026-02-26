Pronostico Newcastle-Everton: scocca l’ora del sorpasso

Newcastle-Everton è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Diciamoci la verità: arrivati a questo momento della stagione nessuno immaginava che l’Everton potesse essere in classifica davanti al Newcastle. Eppure è così, anche se il momento che stanno vivendo queste due formazioni ci spinge a dire che sia arrivato l’ora del sorpasso.

Un solo punto è il distacco. Minimo. E siccome il Newcastle sta bene – viene, tra le altre cose, dalla doppia vittoria in Champions League – allora è evidente che il valore tecnico dei bianconeri, superiore alla squadra di Liverpool, possa fare la differenza. Anche perché gli ospiti non solo stanno pagando a carissimo prezzo (e sotto tutti gli aspetti) l’infortunio di Grealish, ma stanno dando la sensazione – dato che sono due le sconfitte di fila – di aver leggermente mollato la presa. Ora, sarà comunque complicato per il Newcastle, vista la classifica, riuscire a recuperare il terreno perso negli ultimi mesi e rilanciarsi per un posto nella prossima Champions, ma è comunque importante provarci. E siccome gli ottavi sono lontani, la concentrazione sarà altissima in campionato.

Come vedere Newcastle-Everton in diretta tv e in streaming La sfida Newcastle-Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Newcastle è quotata 1.75 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Arriverà la quinta vittoria nelle ultime sei per il Newcastle, la prima in casa dopo due sconfitte di fila. Per l’Everton invece un altro passo indietro. Ma ormai l’obiettivo è stato raggiunto e non verranno fatti drammi. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Newcastle-Everton NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Iroegbunan, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Armstrong; Barry. POSSIBILE RISULTATO: 2-1