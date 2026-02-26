Pronostico Newcastle-Everton: scocca l’ora del sorpasso

di

Newcastle-Everton è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Diciamoci la verità: arrivati a questo momento della stagione nessuno immaginava che l’Everton potesse essere in classifica davanti al Newcastle. Eppure è così, anche se il momento che stanno vivendo queste due formazioni ci spinge a dire che sia arrivato l’ora del sorpasso.

Pronostico Newcastle-Everton
Pronostico Newcastle-Everton: scocca l’ora del sorpasso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un solo punto è il distacco. Minimo. E siccome il Newcastle sta bene – viene, tra le altre cose, dalla doppia vittoria  in Champions League – allora è evidente che il valore tecnico dei bianconeri, superiore alla squadra di Liverpool, possa fare la differenza. Anche perché gli ospiti non solo stanno pagando a carissimo prezzo (e sotto tutti gli aspetti) l’infortunio di Grealish, ma stanno dando la sensazione – dato che sono due le sconfitte di fila – di aver leggermente mollato la presa. Ora, sarà comunque complicato per il Newcastle, vista la classifica, riuscire a recuperare il terreno perso negli ultimi mesi e rilanciarsi per un posto nella prossima Champions, ma è comunque importante provarci. E siccome gli ottavi sono lontani, la concentrazione sarà altissima in campionato.

Come vedere Newcastle-Everton in diretta tv e in streaming

Come vedere Newcastle-Everton
Come vedere Newcastle-Everton in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Newcastle-Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 1.75 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Il pronostico

Arriverà la quinta vittoria nelle ultime sei per il Newcastle, la prima in casa dopo due sconfitte di fila. Per l’Everton invece un altro passo indietro. Ma ormai l’obiettivo è stato raggiunto e non verranno fatti drammi.

Le probabili formazioni di Newcastle-Everton

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Iroegbunan, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Armstrong; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
Gestione cookie