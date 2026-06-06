Dalle Mauritius a Hollywood: le favole delle 4 Nazionali debuttanti al Mondiale 2026

Il Mondiale delle prime volte: ecco le storie e le curiosità sulle quattro debuttanti pronte a stupire il mondo in questa nuovissima edizione 2026.

Il bello del nuovo formato a 48 squadre è che questo Mondiale ha spalancato le proprie porte a mondi calcistici rimasti fino ad oggi ai margini della grande mappa geografica del pallone. Lo dimostra il fatto che l’edizione del 2026, ormai all’orizzonte, accoglierà ben 4 Nazionali al loro esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. Andiamo a scoprire, allora, le favole di Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan, le 4 matricole pronte a provare a ribaltare i pronostici con le loro storie di riscatto.

Apriamo le danze con Capo Verde, gli Squali Blu che hanno finalmente coronato il sogno di un intero arcipelago nell’Oceano Atlantico. Una qualificazione storica, la loro, il cui giocatore simbolo non può che essere Ryan Mendes, l’eterno capitano e recordman di presenze, mentre nella cavalcata verso il Mondiale si è messo in luce soprattutto Dailon Livramento.

Volando invece verso i Caraibi, la favola più hollywoodiana di tutte è quella di Curaçao. Questa piccola isola caraibica, territorio autonomo del Regno dei Paesi Bassi, ha costruito il suo miracolo calcistico attingendo a piene mani dalla scuola olandese, convincendo moltissimi doppi passaporti cresciuti in Eredivisie a sposare la causa dei genitori. Trascinati dai gol dell’esperto Leandro Bacuna e dalle parate di Eloy Room, i ragazzi in maglia blu e gialla promettono di portare un’ondata di festa, ritmo e spensieratezza negli stadi nordamericani.

Debutto tra sogni e giocatori simbolo

Spostandoci in Asia, incontriamo le due corazzate emergenti del continente. La Giordania arriva a questo Mondiale sulla scia di una crescita costante e travolgente, certificata dalla storica finale raggiunta nell’ultima Coppa d’Asia.

I Cavalieri di Al-Nashama praticano un calcio verticale, velocissimo e guidato dal talento purissimo di Mousa Al-Tamari: l’esterno del Montpellier, soprannominato in patria “il Messi giordano”, è l’idolo indiscusso di un intero popolo e l’uomo capace di spaccare le partite in due con le sue accelerazioni.

Infine, c’è l’Uzbekistan, la prima storica nazionale dell’Asia Centrale a centrare la qualificazione. Per gli uzbeki non si tratta di un miracolo estemporaneo, bensì del traguardo di una programmazione decennale sui giovani. Accanto al veterano Eldor Shomurodov, gli occhi saranno puntati anche su Abdukodir Khusanov, difensore cresciuto fino ai vertici del calcio europeo e simbolo della nuova generazione uzbeka; l’esperienza di Shomurodov e il talento di Khusanov saranno le armi principali per provare a superare un girone tutt’altro che impossibile.