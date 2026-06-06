Pronostico Grecia-Italia: esame complicato per la baby nazionale di Baldini

Grecia-Italia è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.
La baby Italia del traghettatore Silvio Baldini ha risposto presente nell’amichevole di mercoledì scorso con il Lussemburgo. Un gol di Pio Esposito (quarto sigillo nella nazionale maggiore per il giovane attaccante dell’Inter) ha regalato un timido sorriso agli Azzurri, anche se non sono mancate le ombre nel Granducato.
La vittoria, infatti, sarebbe potuta essere più netta (52% di possesso palla, 15 tiri totali e 2.26 xG creati) e l’Italia, con un po’ di cinismo e freddezza sottoporta, avrebbe potuto chiuderla prima, ma le attenuanti ci sono tutte, dal momento che per quasi tutti i titolari (ad eccezione di Donnarumma ed Esposito) si trattava del debutto assoluto con la nazionale maggiore. In ogni caso, l’obiettivo di Baldini in questa finestra è quello di responsabilizzare ulteriormente gli elementi della sua Under 21 e dare un contributo prezioso all’ennesimo ricambio generazionale – obbligato dopo il clamoroso fiasco della mancata qualificazione al Mondiale nordamericano – prima di passare il testimone al nuovo ct, che verrà scelto in seguito all’elezione del presidente federale. In ottica ranking FIFA, poi, ogni vittoria “fa brodo”, con l’Italia chiamata a rimanere a galla dopo l’uscita dalla top-10.
Nel test con la Grecia, che come gli Azzurri non parteciperà all’imminente campionato del mondo, la giovane Italia dovrà comunque alzare il livello, perché gli ellenici hanno molta più qualità ed esperienza internazionale rispetto al Lussemburgo.
Ellenici reduci dal pirotecnico 2-2 in Svezia
In realtà il commissario tecnico Ivan Jovanovic non avrebbe neppure voluto disputarla questa amichevole, avendo storto il naso non una volta lette le “rivoluzionarie” convocazioni di Baldini. Grecia che ad ogni modo è reduce dal buon paricontro la Svezia, selezione che invece in Nordamerica ci sarà, strappato giovedì scorso in extremis grazie a un gol di Masouras in pieno recupero (2-2). Da settembre 2025 gli ellenici hanno battuto solo la Scozia (una vittoria nelle ultime otto partite), un successo che oltretutto si è rivelato inutile ai fini della qualificazione.
Baldini dovrebbe cambiare parecchio rispetto a mercoledì: in porta ancora Donnarumma, i due terzini stavolta dovrebbero essere Fortini e Ahanor, favoriti su Favasuli e Bartesaghi, mentre ad affiancare Comuzzo al centro della retroguardia toccherà a Mané. Nessuna novità a centrocampo, dove il ct confermerà il trio formato da Pisilli, Lipani e Ndour. Davanti, ai lati di Esposito, giocheranno verosimilmente Fini e Inacio.
Come vedere Grecia-Italia in diretta tv in chiaro e streaming gratis
L’amichevole tra Grecia e Italia è in programma domenica alle 21:00 al Pankritio Stadium di Heraklion, in Grecia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.
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Il pronostico
I bookmaker vedono favorita la Grecia, e il motivo è prettamente anagrafico ed esperienziale. L’Italia scenderà in campo di fatto con la struttura dell’Under 21, fatta eccezione per il capitano e leader Donnarumma e il bomber Esposito (già arrivato a quota 4 gol in Nazionale maggiore). La Grecia, pur avendo vinto solo una delle ultime 8 partite da settembre 2025, vanta una caratura e una malizia nettamente superiori rispetto al Lussemburgo e giocherà per l’orgoglio davanti al proprio pubblico.
Tuttavia, la freschezza e l’entusiasmo della baby Italia garantiscono che gli Azzurri possano creare pericoli e trovare la via della rete, esattamente come accaduto nel ricco tabellino di xG (2.26) contro il Lussemburgo. Di contro, una linea difensiva azzurra quasi totalmente al debutto e priva di automatismi farà fatica a contenere l’esperienza di Masouras e compagni, rendendo l’esito con entrambe le squadre a segno molto probabile. Se si vuole assecondare il trend dei bookmaker proteggendosi dalle insidie dell’inesperienza azzurra, la doppia chance a favore dei padroni di casa combinata a un range di gol regolare è un’ottima opzione.
Le probabili formazioni di Grecia-Italia
GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Ioannidis.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Fortini, Comuzzo, Mané, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Pio Esposito, Inacio.
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