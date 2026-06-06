Pronostico Ascoli-Brescia: nel catino bianconero in palio la Serie B

Ascoli-Brescia è una partita valida per il ritorno delle finali playoff di Serie C e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Gli ultimi 90 minuti (o 120, se la parità dovesse persistere al termine dei regolamentari) che emetteranno il verdetto definitivo dei playoff di Serie C e decideranno la quarta squadra promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, già in cadetteria al termine della regular season. Si riparte dall’1-1 del “Rigamonti”, match spalmato eccezionalmente su due giorni a causa delle abbondanti piogge che martedì scorso sono cadute su Brescia. E che, al 16′ del secondo tempo, hanno reso il campo impraticabile.

Nei 29′ che si sono giocati 24 ore dopo, però, non è successo praticamente nulla, con le due squadre che hanno preferito rimandare tutto alla sfida del “Del Duca”. All’andata l’equilibrio è stato quasi totale. Ascoli in vantaggio dopo appena 8 minuti con Rizzo Pinna ma pareggio bresciano praticamente immediato con il solito Crespi, già mattatore della semifinale con la Salernitana.

Il Brescia, se vuole tornare in cadetteria a distanza di un anno dal fallimento e l’acquisizione del titolo della fu Feralpisalò (operazione che ha permesso alle Rondinelle di non ripartire dai dilettanti), dovrà andare a vincere nel fortino bianconero del “Del Duca”), mai violato nel 2026 e solo una volta nel girone d’andata. Gli uomini di Francesco Tomei, infatti vantano numeri strabilianti tra le mura amiche: 33 gol segnati nella stagione regolare e appena 9 subiti (miglior attacco e difesa interni). La truppa di Eugenio Corini, dal canto suo, punterà sulla sua difesa di ferro. In trasferta i lombardi hanno perso solo tre volte – imbattuti nei playoff – subendo solo 9 reti (10 considerando anche la postseason).

In caso di parità al termine dei regolamentari, è opportuno ribardirlo, sono previsti tempi supplementari ed eventualmente i rigori. La posizione di classifica nella stagione regolare delle due compagini, peraltro in gironi diversi, non conta nella doppia finale. Per quanto riguarda le formazioni, Corini dovrà fare a meno dello squalificato Mercati. Un elemento difficile da rimpiazzare per il tecnico bresciano.

Come vedere Ascoli-Brescia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Ascoli-Brescia è in programma domenica alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Rai 2 invece darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Chi ovviamente volesse assistere ad Ascoli-Brescia in streaming gratis potrà frarlo attraverso la piattaforma Rai Play ed il sito di Rai Sport.

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Il pronostico

I marchigiani devono sfatare la maledizione delle finali playoff (perse nel 1996 contro il Castel di Sangro e nel 2000 nel famoso derby con l’Ancona). Corini invece si aggrappa al fattore cabala: in questi playoff, contro Casarano e Salernitana, ha sempre replicato lo stesso spartito (un pareggio e una vittoria).

Con una posta in palio così gigantesca, l’imperativo iniziale di entrambe le squadre sarà non scoprirsi. La gara d’andata ha mostrato un equilibrio totale e la stanchezza di una stagione infinita si farà sentire. La difesa di ferro del Brescia in trasferta e l’organizzazione dell’Ascoli tra le mura amiche blindano la sfida verso un match a basso punteggio nei 90 regolamentari. Se si vuole optare invece per una giocata in doppia chance, la solidità interna dell’Ascoli (imbattuto in casa nel 2026) rende i marchigiani leggermente favoriti per spingere la sfida almeno ai supplementari. Difficile vedere le Rondinelle espugnare il “Del Duca” nei tempi regolamentari, all’interno di una cornice con meno di quattro reti totali. Ci sono buone possibilità, infine, che il primo tempo finisca in parità.

Le probabili formazioni di Ascoli-Brescia

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.

BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Fogliata, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1