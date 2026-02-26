Pronostico Monaco-Angers: almeno la faccia è salva

Monaco-Angers è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Almeno ha salvato la faccia il Monaco, perché si pensava, dopo il 3-2 subito all’andata, che il PSG potesse dilagare negli spareggi di Champions League. I monegaschi invece hanno anche pareggiato a Parigi, non è bastato comunque per superare il turno. Ma si sapeva.

Ora il pensiero è totalmente rivolto al campionato: sono tre i punti di distacco rispetto ad un posto europeo per il prossimo anno, sei rispetto alla Champions. Insomma, visto che manca tanto tempo al termine della stagione, si può fare. A patto, ovviamente, che venga trovata una certa continuità, cosa che è decisamente mancata nel corso dell’ultimo periodo.

Certo, c’è da dire che nel passato fine settimana il Monaco è andato a vincere sul campo dell’ormai ex capolista Lens piazzando una rimonta clamorosa. Un segnale che la squadra è viva e che ci crede. Un segnale da mantenere anche in questa sfida contro l’Angers in programma nel tardo pomeriggio di sabato. Gli ospiti (due sconfitte di fila) non vivono evidentemente il loro momento migliore. Tutt’altro. Ma nonostante questo la classifica è serena con 12 punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Qualche punto ancora e sarà salvezza. Ma l’appuntamento è da rinviare alla prossima settimana.

Come vedere Monaco-Angers in diretta tv e in streaming

Monaco-Angers è in programma sabato alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico Il Monaco sta bene, dal doppio confronto contro il PSG è uscito con delle certezze, e adesso si concentrerà sul campionato per rientrare nella zona Champions League. Vittoria interna, pochi dubbi. Per l’Angers l’obiettivo è quasi raggiunto e non ci saranno chissà quali problemi a pensare di fare i punti dalla prossima settimana. Le probabili formazioni di Monaco-Angers MONACO (3-5-2): Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Diatta, Coulibaly, Teze, Camara, Caio Henrique; Balogun, Adingra.

ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Raolisoa, Camara, Lefort, Ekomie; Belkebla, Van den Boomen; Belkhdim, Mouton, Sbai; Koyalipuo. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1