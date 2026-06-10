Pronostici Messico-Sudafrica: marcatori e tiri in porta

Pronostici Messico-Sudafrica: inizia il Mondiale e con esso la nostra rubrica sui marcatori e i tiri in porta. Ecco le nostre scelte

Iniziano i Mondiali, finalmente. Niente più amichevoli esotiche e nemmeno più partite senza nessuna motivazione. Peccato che manchi l’Italia, lo sappiamo. Ma ormai purtroppo ci abbiamo fatto quasi il callo all’assenza degli azzurri.

Intanto il Messico ospitante debutta contro il Sudafrica e parte con tutti i favori del pronostico in questo match. E per quanto riguarda il marcatore non possiamo che puntare su Raul Jimenez, che ha chiuso al primo posto tra i marcatori del Messico nella Nations League della CONCACAF con cinque reti. Lascerà il Fulham alla fine di questa annata, il suo contratto non verrà rinnovato, e avrà voglia di mettersi in mostra per riuscire a trovare una squadra nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda invece i possibili tiratori in porta occhio a Montes, difensore. Il motivo? Nelle ultime edizioni di manifestazioni del genere il capocannoniere del Messico è sempre stato un giocatore che appunto giostrava in difesa. Nel 2025 ha fatto tre gol Montes, e diciamo che di testa potrebbe essere davvero uno che fa paura. Occhio perché in difesa ci sta Vasquez del Genoa, un altro che è abituato al gol. E quindi, nel caso voleste un assist, c’è Brian Gutierrez che è quello che batte i calci d’angolo e che è uno degli uomini che ha creato il maggior numero di occasioni da quando indossa la maglia del Messico. Numeri davvero impressionanti appunto per le sue qualità balistiche.

Da Quinones, invece, ci aspettiamo almeno due tiri nello specchio. Sta bene, contro la Serbia nell’ultima amichevole giocata ha fatto due tiri in porta e colpito un palo e, tra le altre cose, è stato anche il capocannoniere della Saudi Pro League. Insomma, è uno che ci sa fare davanti.

Quindi: Jimenez marcatore plus, Montes over 0,5 giri in porta plus e Quinones over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 20,32 volte la posta.

Pronostici Messico-Sudafrica, le altre scelte

Ci spostiamo anche in lato Sudafrica per queste scelte. Non come marcatori in questo caso ma come possibili uomini che possono trovare almeno una conclusione nello specchio della porta avversaria.

Partiamo da Foster, uno dei due giocatori del Sudafrica nella storia a riuscire a segnare almeno dieci gol internazionali. Anche in Coppa D’Africa ha dimostrato di avere delle qualità importanti, quindi da uno come lui ci aspettiamo almeno una conclusione dentro lo specchio della porta. Quando recupererà palla il Sudafrica spera di azionare la velocità di Apollis, un giocatore che nel campionato ha creato da statistiche 50 palle pericolose. Il secondo in questa speciale classifica. Una conclusione dentro i pali è da tenere in considerazione. Infine chiudiamo con Mokoena che si è preso la maglia numero 10 dopo i 10 gol che hanno portato gli Orlando Pirates al titolo della Premiership. Da lui ci aspetta qualcosa di unico. Almeno due tiri totali, in questo caso non necessariamente dentro i pali.

Quindi: Foster over 0,5 tiri in porta plus, Apollis over 0,5 tiri in porta plus e Mokoena over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 7,8 volte la posta.