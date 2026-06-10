I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e Superettan

I pronostici di mercoledì 10 giugno, ci sono amichevoli internazionali e partite del Superettan, il campionato svedese di Serie B
Il conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali sta per terminare. Il via è previsto per domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma oggi intanto si continuano a giocare delle amichevoli internazionali: Portogallo-Nigeria, Bolivia-Algeria e Inghilterra-Costa Rica.
Le amichevoli non sono pane per l’Inghilterra, almeno guardando l’ultimo periodo. Sì, perché nelle ultime nove gare che la squadra di Tuchel ha giocato senza avere dei punti a disposizione, ha vinto solamente quattro volte. E pure contro la Nuova Zelanda, una formazione nettamente inferiore, non è che sia arrivata questa grande prestazione visto che parliamo di un’affermazione per uno a zero.
Se fino ad oggi il tecnico tedesco ha di fatto cambiato le carte in tavola e fanno girare moltissimi giocatori, in questa sfida dovrebbe mandare in campo la squadra che maggiormente si avvicinerà a quella titolare. Ed è normale che gli uomini principali possano fare la differenza in questo match.
Per la prima volta dopo cinque edizioni di fila presente, la Costa Rica questa estate non parteciperà al Mondiale. E ovviamente le motivazioni non ci possono essere per questo match. Nelle due sfide precedenti contro l’Inghilterra la squadra costaricana non ha mai trovato la via della rete. Dovrebbe essere così anche questa volta. Una vittoria inglese, senza subire nemmeno un gol, appare ampiamente probabile.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 2-4 OSPITE in Bolivia-Algeria, Amichevole, ore 22:00
Vincenti
- PORTOGALLO (in Portogallo-Nigeria, Amichevole, ore 19:00)
- INGHILTERRA (in Inghilterra-Costa Rica, Amichevole, ore 22:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Portogallo-Nigeria, Amichevole, ore 21:45
- Inghilterra-Costa Rica, Amichevole, ore 22:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Varberg BoIS-Norrby, Superettan, ore 19:00
- Örebro-GIF Sundsvall, Superettan, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.01 GOLDBET ; 6.76 SPORTBET; 7.01 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + NO GOL in Malaga-Las Palmas, Segunda Division, ore 21:00
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