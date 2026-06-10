I pronostici di mercoledì 10 giugno: amichevoli internazionali e Superettan

I pronostici di mercoledì 10 giugno, ci sono amichevoli internazionali e partite del Superettan, il campionato svedese di Serie B

Il conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali sta per terminare. Il via è previsto per domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma oggi intanto si continuano a giocare delle amichevoli internazionali: Portogallo-Nigeria, Bolivia-Algeria e Inghilterra-Costa Rica.

Le amichevoli non sono pane per l’Inghilterra, almeno guardando l’ultimo periodo. Sì, perché nelle ultime nove gare che la squadra di Tuchel ha giocato senza avere dei punti a disposizione, ha vinto solamente quattro volte. E pure contro la Nuova Zelanda, una formazione nettamente inferiore, non è che sia arrivata questa grande prestazione visto che parliamo di un’affermazione per uno a zero.

Se fino ad oggi il tecnico tedesco ha di fatto cambiato le carte in tavola e fanno girare moltissimi giocatori, in questa sfida dovrebbe mandare in campo la squadra che maggiormente si avvicinerà a quella titolare. Ed è normale che gli uomini principali possano fare la differenza in questo match.

Per la prima volta dopo cinque edizioni di fila presente, la Costa Rica questa estate non parteciperà al Mondiale. E ovviamente le motivazioni non ci possono essere per questo match. Nelle due sfide precedenti contro l’Inghilterra la squadra costaricana non ha mai trovato la via della rete. Dovrebbe essere così anche questa volta. Una vittoria inglese, senza subire nemmeno un gol, appare ampiamente probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 OSPITE in Bolivia-Algeria, Amichevole, ore 22:00

Vincenti

PORTOGALLO (in Portogallo-Nigeria, Amichevole , ore 19:00)

(in Portogallo-Nigeria, Amichevole ore 19:00) INGHILTERRA (in Inghilterra-Costa Rica, Amichevole, ore 22:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Portogallo-Nigeria , Amichevole , ore 21:45

, , ore 21:45 Inghilterra-Costa Rica, Amichevole, ore 22:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Varberg BoIS-Norrby , Superettan , ore 19:00

, , ore 19:00 Örebro-GIF Sundsvall, Superettan, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.01 GOLDBET ; 6.76 SPORTBET; 7.01 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + NO GOL in Malaga-Las Palmas, Segunda Division, ore 21:00