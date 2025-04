Pronostico Napoli-Empoli: gli ultimi 5 precedenti “svelano” il risultato

Napoli-Empoli è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gli impegni europei dell’Inter “costringono” molto spesso il Napoli a giocare sotto pressione, conoscendo già il risultato delle partite dei nerazzurri, con cui si stanno contendendo lo scudetto. Sabato la capolista della Serie A nonostante le fatiche di coppa non ha avuto problemi nella sfida con il Cagliari, abbattuto 3-1 a San Siro: la squadra di Simone Inzaghi si è dunque portata momentaneamente a +6 sui partenopei, che per non rimanere indietro adesso devono obbligatoriamente sbrigare la pratica Empoli nel posticipo del “Maradona”.

Gli uomini di Antonio Conte da questo momento in poi hanno dalla loro il calendario: da qui a fine maggio se la vedranno esclusivamente contro squadre in lotta per non retrocedere oppure già salve e senza obiettivi realistici. L’obiettivo del Napoli è provare a vincerle tutte e sperare in uno o più passi falsi dell’Inter, che rispetto agli azzurri ha un calendario meno abbordabile ma che soprattutto continuerà probabilmente ad essere impegnata ogni tre giorni (ovviamente in caso di passaggio del turno in Champions League con il Bayern Monaco). Lunedì scorso, intanto, Di Lorenzo e compagni hanno tenuto testa ad uno scatenato Bologna (1-1) al “Dall’Ara”, ottenendo il quinto risultato utile di fila ma calando di nuovo nel secondo tempo, ormai una caratteristica della formazione di Conte.

Il Napoli dovrà quindi fare attenzione anche all’Empoli, raggiunto dal Venezia al terzultimo posto e sempre più a rischio retrocessione. I toscani vengono da due pareggi (Como e Cagliari) che non hanno migliorato la situazione: la salvezza, in ogni caso, è distante solo due punti ma per abbandonare la zona rossa serve tornare al successo al più presto (l’ultima vittoria dell’Empoli risale a dicembre).

Napoli-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Meret è guarito dall’influenza e dovrebbe tornare a difendere i pali azzurri dopo il forfait di Bologna. Resta in dubbio invece McTominay, uscito acciaccato dal match del “Dall’Ara”: Conte gli chiederà probabilmente di stringere i denti, considerando l’importanza dello scozzese nello scacchiere partenopeo. Contro l’Empoli però non ci saranno due titolari come Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati: chance per Mazzocchi e Gilmour. L’altro assente eccellente è Buongiorno: problema muscolare per l’ex Toro, sostituito da Juan Jesus.

Nell’Empoli Kouamé si è aggiunto alla lunghissima lista degli infortunati: torneo finito per l’ivoriano arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina. Davanti Colombo sostenuto da Esposito e Cacace ma D’Aversa potrebbe recuperare Fazzini, in ballottaggio con il neozelandese sulla trequarti.

Il pronostico

Negli ultimi 5 precedenti saltano indubbiamente agli occhi le 2 vittorie dell’Empoli ma anche il fatto che i gol complessivi siano sempre stati meno di 3 e che non abbiano mai segnato entrambe le squadre. Trend che potrebbe continuare, vista la grande solidità del Napoli al “Maradona” – nessuno ha subito meno reti davanti ai propri tifosi, solamente 11 – e l’attacco tutt’altro che prolifico dei toscani (a malapena 2 gol realizzati nelle ultime otto gare di campionato). Nonostante le numerose assenze il Napoli dovrebbe tornare a vincere.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0