Sinner sotto accusa: confermato, è tutta colpa sua

Sinner, sulle accuse mosse in queste ore sono in tanti a convergere: la responsabilità è praticamente tutta sua.

Dovremmo essere tutti d’accordo, indipendentemente dalla nostra fede tennistica, sul fatto che Novak Djokovic non sia più lo stesso. Lo dice il fatto che dall’inizio dell’anno non ha ancora vinto un titolo, ma lo conferma il modo in cui è uscito di scena agli Internazionali d’Italia. Senza lottare, cosa che invece ha fatto sempre e che, addirittura, lo ha contraddistinto dal momento in cui si è affacciato al circuito professionistico.

Una parabola oggettivamente discendente, la sua, le cui ragioni potrebbero essere varie e diversificate. Qualcuno attribuisce la responsabilità al fattore anagrafico: di certo Nole non è più un giovincello, ma non si può dire che non sia incredibilmente in forma. Anzi, lo è più di campioncini che, in questo momento, stanno facendo sul campo cose da pazzi. Altri ritengono che staccarsi da Goran Ivanisevic sia stato un errore imperdonabile e che senza di lui al timone la “barca” di Djokovic sia in balìa delle onde.

Anche questa spiegazione, per la verità, lascia il tempo che trova. Il periodo negativo del serbo è iniziato ancor prima dell’addio al suo storico coach, motivo per il quale le sue performance non sono imputabili solo ed esclusivamente a questo distacco, che di sicuro non ha comunque giovato alla sua situazione. Poi c’è l’analisi di Paolo Bertolucci, tanto spietata quanto verosimile, comparsa nell’editoriale che l’ex tennista ha scritto per la Gazzetta dello Sport.

Djokovic a un bivio: c’entra Sinner

“Ben diversa (da quella di Rafael Nadal, della quale aveva scritto poco prima, ndr) la battuta d’arresto di Djokovic, un giocatore che ieri si è dimostrato di frequente arrogante, poco rispettoso dell’avversario e del pubblico, nervoso come poche volte in carriera. Se il problema è stato la sua condizione fisica, la colpa è solo sua”.

“Da quando ha messo mano al suo team – ha aggiunto Bertolucci – prima divorziando da Ivanisevic, poi stravolgendolo del tutto, e da quando è stato messo sotto da Sinner, il serbo non è più stato in grado di mettere assieme una partita a buon livello. Era logico pensare di trovarlo in una forma migliore dopo due settimane di duro lavoro. Mancano due settimane al Roland Garros, ma la situazione è molto più brutta rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Da quel grandissimo campione che è si sarebbe dovuto ricordare che pubblico e avversario meritano sempre un atteggiamento diverso”.

Una fetta di responsabilità ce l’avrebbe anche Jannik, dunque, che, in effetti, è più volte riuscito a metterlo in difficoltà nel corso degli ultimi mesi. E chissà come reagirà Nole, nel caso in cui l’azzurro dovesse riuscire a portargli via anche lo scettro di numero 1…