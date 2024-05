Ascoli-Pisa, Bari-Brescia e Feralpisalò-Ternana, Serie B: tv, probabili formazioni, pronostici

Ascoli-Pisa, Bari-Brescia e Feralpisalò-Ternana sono tre partite della trentottesima giornata di Serie B e si giocano venerdì alle 20:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Tra le quattro squadre che rischiano di retrocedere in Serie C e che si giocheranno il tutto per tutto nell’ultima giornata c’è anche l’Ascoli di Massimo Carrera. I marchigiani sono attualmente terzultimi a pari punti con il Bari (38) e devono per forza battere il Pisa, ormai senza più obiettivi dopo i playoff sfumati, per conquistare almeno un posto nel playout.

La salvezza diretta, infatti, è sfumata domenica scorsa, in seguito al pareggio di Palermo (2-2): un punto non è bastato per tirarsi fuori dai guai. E adesso che succede? Il Picchio disputerebbe lo spareggio solamente se riuscisse ad avere la meglio sulla squadra guidata da Alberto Aquilani e contemporaneamente una tra Ternana e Bari non vincesse. In caso di pareggio coi toscani, invece, eviterebbe la retrocessione diretta solo se, al tempo stesso, i pugliesi venissero sconfitti dal Brescia.

Speranze ormai al lumicino per un Ascoli che potrebbe ritrovarsi in C dopo nove anni di cadetteria. Crediamo che, ad ogni modo, i bianconeri riusciranno a strappare almeno un punto contro il Pisa.

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Celia; Caligara, Zedadka; Tarantino.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Valoti; Tramoni, Arena, D’Alessandro; Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

Clima di forte tensione in casa Bari, con i Galletti che dopo aver cambiato 4 allenatori rischiano di finire in C a distanza di soli 11 mesi dalla promozione in A svanita all’ultimo secondo nella finale playoff.

Quartultimi a quota 38 punti – gli stessi dell’Ascoli – e a -3 dallo Spezia quindicesimo, i biancorossi si sono visti sfumare la salvezza diretta nell’ultimo weekend, non andando oltre un pareggio a Cittadella (1-1). E battere il Brescia, adesso, potrebbe anche non bastare: il Bari, in caso di vittoria, deve sperare che una tra Ascoli e Ternana non faccia lo stesso. L’unico vantaggio è quello nei confronti dei marchigiani: dovessere rimanere appaiati, i pugliesi la spunterebbero per via degli scontri diretti. I lombardi sono già certi di giocare i playoff ma vincendo potrebbero scavalcare Sampdoria e Palermo, giocando così il primo turno davanti ai prori tifosi.

Il Bari rischia grosso ma il Brescia non regalerà nulla, potendo ancora migliorare la propria classifica ed avere un minimo vantaggio nei playoff. Un pareggio non è da escludere.

BARI (4-3-1-2): Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Acampora; Sibilli, Nasti.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Jallow, Cistana, Papetti, Dickmann; Paghera, Bisoli, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1