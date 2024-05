Como-Cosenza e Spezia-Venezia, Serie B: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Como-Cosenza e Spezia-Venezia sono due partite della trentottesima giornata di Serie B e si giocano venerdì alle 20:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Lo scialbo 0-0 di Modena ha rimandato tutto all’ultima giornata. Nel caso in cui avesse vinto in Emilia il Como starebbe già festeggiando la promozione ed invece dovrà necessariamente battere il Cosenza in un “Sinigaglia” stracolmo per evitare brutte sorprese proprio a pochi metri dal traguardo. Con una vittoria, infatti, i lariani diventerebbero irraggiungibili per il Venezia, a -2 dalla formazione allenata da Osian Roberts.

Discorso diverso, invece, se il Como dovesse pareggiare o addirittura perdere contro i rossoblù. A quel punto bisognerebbe attendere l’esito del match tra Spezia e Venezia: se le due squadre chiudessero entrambe a quota 73 punti, ad andare direttamente in A senza passare dai playoff sarebbero i lagunari, in vantaggio negli scontri diretti (all’andata finì 3-0 per gli arancioneroverdi, al ritorno 2-1 per i lariani). Per quanto riguarda il Cosenza, i calabresi non hanno più obiettivi concreti dopo aver perso l’ultimo treno per i playoff: la doppietta di uno scatenato Tutino (19 gol in campionato) domenica scorsa non è bastata per piegare lo Spezia (2-2).

Come vedere Como-Cosenza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Cosenza è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi anni ha sempre trasmesso la B.

Il pronostico

Match che ha valore esclusivamente per il Como, che in caso di vittoria ritroverebbe la massima serie dopo 21 anni. Lariani favoriti in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Como-Cosenza

COMO (4-2-3-1): Semper; Cassandro, Goldaniga, Barba, Sala; Baselli, Braunoder; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Camporese, Fontanarosa; Marras, Viviani, Voca, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Mazzocchi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il Venezia ci crede. La A diretta è ancora possibile, ma a differenza del Como i lagunari non sono padroni del proprio destino. Sì, perché oltre a battere necessariamente lo Spezia, impelagato nella lotta per non retrocedere, la squadra di Paolo Vanoli deve sperare nel colpaccio di un Cosenza – già con la salvezza in tasca – in casa dei lariani, a +2 in classifica prima degli ultimi 90 minuti di regular season.

Gli arancioneroverdi, in vantaggio negli scontri diretti con il Como – a parità di punti sarebbero loro a volare in A – hanno vinto quattro delle ultime cinque partite ma la sconfitta subita a Catanzaro nel turno infrasettimanale ha scombinato i loro piani. Dall’altra parte c’è uno Spezia che sta lottando con le unghie e con i denti per rimane in cadetteria dopo una stagione disastrosa. Con i tre punti gli uomini di Luca D’Angelo esulterebbero, evitando sia retrocessione diretta che playout grazie al +1 sulla Ternana ed al +3 su Bari e Ascoli. Tre pareggi e una vittoria per i liguri nelle ultime quattro giornate ma non è bastato per evitare questo finale di stagione al cardiopalma.

Come vedere Spezia-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Venezia è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Picco” di La Spezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Due squadre in lotta per obiettivi diversi ma che devono entrambe vincere. Il Venezia ha di sicuro qualcosa in più dei liguri ma non sarà semplice, per gli uomini di Vanoli, tornare dal “Picco” con i tre punti: prevediamo un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Spezia-Venezia

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Verde, Nagy, Esposito, Bandinelli, Reca; Esposito, Di Serio.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Bjarkason, Busio, Jajalo, Lella, Candela; Gytkjaer, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1