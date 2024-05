Gratta e vinci, destino crudele: perde 100mila euro in diretta social

Gratta e vinci, quello che è successo a questo ragazzo è davvero incredibile. Se è vero che il karma esiste, però, la spunterà lui.

Immagina di raschiare la patina argentata di un Gratta e vinci e di scoprire che quel biglietto vale 100mila euro. Avresti, di sicuro, una reazione entusiasta, saresti in preda a mille emozioni. E immagina di renderti conto, qualche tempo dopo, di aver perso quel ricchissimo bottino fino all’ultimo centesimo. Di aver sperperato una fortuna e dato un calcio alla possibilità che la dea bendata aveva deciso di concederti.

No, non è andata esattamente così, ma più o meno sì. La storia del 18enne Reece Gaffikini ricalca in pieno, almeno fino ad un certo punto, la situazione ipotetica che abbiamo descritto pocanzi. Un bel giorno, il ragazzo ha ricevuto un dono, in occasione del Santo Natale, il tagliando di una lotteria istantanea da parte dei suoi compagni della Football Academy. Siamo nel Lancashire, dove il 18enne in questione gioca a calcio e si allena presso uno dei club locali.

Reece, felice del regalo, ha iniziato a grattare il suo bel biglietto con entusiasmo, impaziente di scoprire se lì sotto ci fosse qualche sterlina per lui. Non aveva idea, naturalmente, del fatto che i suoi compagni di squadra avessero “cospirato” alle sue spalle e messo in piedi una vera e propria messinscena. Non poteva sapere mica che quello che sarebbe accaduto di lì a breve non era reale, ma frutto di uno scherzo ben orchestrato dai suoi amici.

Gratta e vinci, chi di karma ferisce, di karma perisce

Sta di fatto che la reazione di quel momento è diventata virale sui social, perché qualcuno ha ben pensato di riprendere il povero Reece in quella situazione così bizzarra.

Il ragazzo, certo di aver vinto 100mila sterline, l’equivalente di 116mila euro circa, ha iniziato ad urlare e a mostrare il Gratta e vinci ai suoi compagni di squadra. Loro, bravissimi a fingere, hanno infierito ulteriormente, dicendo cose del tipo “10.000 di quelli sono per me, amico!”. Qualche risatina di troppo ha insospettito, però, il ragazzo, che a quel punto ha cercato di capire se si trattasse di uno scherzo o se la dea bendata avesse realmente deciso di premiarlo.

Al che, uno dei suoi compagni di squadra ha confessato: “Devi essere in possesso di un Gratta e vinci vero per vincere!”. Reece ha perso così, in un attimo, tutti i soldi che credeva di aver guadagnato. Ma confida nel karma, tanto è vero che è certo che un giorno, in un modo o nell’altro, li riavrà indietro. E quello sì che sarebbe un bello smacco, per i suoi “amici”.