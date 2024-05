Penalizzato Charles Leclerc, tifosi della Ferrari senza parole

Penalizzato Leclerc, la sensazione è che a Miami la Rossa avrebbe potuto vincere la gara ma qualcosa è andato storto. E i tifosi della Ferrari sono ancora senza parole

A Miami ha vinto Norris, contro ogni pronostico: per il pilota della McLaren è stato il primo trionfo in carriera. Qualcosa di magico, festeggiato anche da Vasseur, che è andato nel box degli inglesi con lo champagne per un applauso al trionfatore.

Ha dimenticato per un poco, il team principal della Ferrari, quelli che sono stati i problemi della Rossa. Che in una gara del genere, con un Verstappen non al massimo della forma, avrebbe potuto fare sicuramente di più e sognare la seconda vittoria in stagione, magari con Leclerc, dopo quella di Sainz. Ed è proprio il monegasco quello che alla fine era il più deluso: dalle sue parole, infatti, secondo quanto scrive formulapassion.it, viene il sospetto che un errore del muretto lo abbia tolto dai giochi.

Penalizzato Leclerc, la strategia sbagliata

La colpa, viene spiegato, potrebbe essere del Piano B che il numero 16 della Ferrari ha sentito in radio, che lo ha costretto ad anticipare il pit stop (piazzato al giro numero 19), quando le sue gomme non sembravano proprio avere nessun degrado. Anche perché la strategia è stata diversa per tutti, con Verstappen che si è fermato 4 giri dopo, Sainz ha completato altri 8 giri e Norris, il vincitore, addirittura 10. In quel momento della corsa la Ferrari era in gioco, una lotta aperta, e invece poi tutto è finito come sappiamo.

“Che qualcosa non sia andata per il verso giusto lo dicono le dichiarazioni all’arrivo” si continua a leggere. E se Vasseur era comunque sorridente perché la Ferrari aveva a suo dire il giusto passo gara, dello stesso avviso non è stato Leclerc che, nella sua tesi, ha trovato la sponda perfetta del compagno di squadra Sainz. Insomma, un Leclerc che, forse, con delle scelte diverse avrebbe potuto magari sognare la vittoria o di chiudere davanti a Verstappen. Diciamo che i problemi ci sono stati. E questo brucia ancora di più.