Ternana-Catanzaro e Venezia-Feralpisalò, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ternana-Catanzaro e Venezia-FeralpiSalò sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La Ternana si è fatta ribaltare dal SudTirol nel turno del primo maggio, e adesso gli umbri sono di nuovo sprofondati nella zona rossa della classifica della B, quella con i playout. Un peccato per gli uomini di Breda, che adesso sono costretti a fare risultato contro un lanciatissimo Catanzaro per rimanere aggrappati alla cadetteria. Tutt’altro che semplice.

Sì, perché i calabresi sono in corsa per il quarto posto, quello che permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff. E dopo la vittoria contro il Venezia, arrivata all’ultimo respiro (con un calcio di rigore assai contestato) le possibilità sono in salita. Certo, gli uomini di Vivarini non sono padroni del proprio destino, ma cercheranno di fare di tutto per non avere nessun rammarico. Quindi, come avete capito, noi sappiamo chi parte con i favori del pronostico.

Come non avrà nessun problema il Venezia, che adesso ha quasi abbandonato la promozione diretta. Il Como è distante quattro punti a due giornate dal termine quindi l’obiettivo è prendersi la terza piazza. Non sarà un compito difficile contro la FeralpiSalò, spacciata da moltissimo tempo e che ormai possiamo tranquillamente definire retrocessa. Sì, mancano i crismi dell’ufficialità, ancora, ma tutto questo si potrebbe materilizzare domenica pomeriggio.

Come vedere Ternana-Catanzaro e Venezia-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Ternana-Catanzaro e Venezia-FeralpiSalò sono in programma domenica 5 aprile. Entrambe alle 15:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Catanzaro

Ci sta una vittoria esterna del Catanzaro contro la Ternana, in un match ad alta tensione soprattutto per i padroni di casa. Che, appunto per questo, potrebbero pagare dazio. E Iemmello e compagni hanno dimostrato diverse volte in questa stagione di poter colpire.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, de Boer, Di Stefano; Pereiro, Raimondo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2