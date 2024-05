Gratta e Vinci, errore fatale da 2 milioni: lo hanno subito scoperto

Gratta e Vinci, errore fatale dopo aver grattato un biglietto dal valore di 2milioni di euro. Ecco tutto quello che è successo nel corso degli ultimi giorni

Un’altra vincita clamorosa al Gratta e Vinci. Ebbene sì. Un altro milionario in Italia grazie ad un tagliando vincente. Certo, alla fine della fiera, per via della tassazione, incasserà 1,6milioni di euro rispetto ai 2 che ha grattato. Ma poco cambia davvero rispetto a una somma del genere, davvero incredibile, che permette di fare sogli di gloria.

I fatto sono raccontati da Ravenna Today, che svela come un cliente abituale del bar tabacchi Matrix di via Forlivese, nel borgo Durbecco, abbia grattato il tagliando che tutti noi speriamo di trovare nella nostra vita. Questa volta, a rendere felice un imprenditore locale, giovane, e cliente abituale dell’attività in questione, non ci ha pensato come al solito Il Miliardario, ma il Turbocash, un biglietto che ha un valore commerciale di 10euro e che mette in palio appunto, come premio massimo, i 2 milioni portati a casa. Però, quest’uomo, ha commesso un errore. E andiamo a vedere quale.

Gratta e Vinci, l’errore è madornale

“Quando ha trovato il biglietto vincente non ci credeva – racconta il titolare della tabaccheria, conosciuto da tutti come ‘Giulio’ – È un nostro cliente da dieci anni, un giovane imprenditore della zona. È venuto qui incredulo e ci ha mostrato il gratta e vinci, ho controllato e gli ho confermato la vincita. Lui si è impietrito, era sotto shock! Ci ha anche detto che ci farà un regalo, ma noi siamo semplicemente contenti per lui”.

Insomma, avrete capito anche voi qual è l’errore commesso. Sì, il fatto di essersi palesato, e adesso sicuramente tutta la città saprà il nome del fortunato. Chissà quanti amici spunteranno fuori, e figuriamoci parenti del quale forse non sapeva nemmeno dell’esistenza. Perché con così tanti soldi vinti, senza nemmeno sudare, fanno gola a tutti. E un regalino tutti se lo aspettano. Ecco, questo è stato forse l’errore commesso, anche perché – e di storie del genere ve ne abbiamo raccontate tante – ci sono anche dei malfattori in giro che sono pronti ad assaltare. Quindi occhio, amico nostro, stai attento per un poco di tempo. Noi ti auguriamo ogni bene. E siamo felici per te.