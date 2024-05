Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

Una squadra ha raggiunto il proprio obiettivo; l’altra ci è quasi. Il Bayer Leverkusen ha vinto il titolo e adesso ha un altro paio di cose da fare: prima staccare il pass per la finale di Europa League dopo la vittoria per due a zero giovedì scorso sul campo della Roma; poi vincere la finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern. Insomma, c’è ancora da dire e anche molto.

Dall’altro lato invece, i padroni di casa dell’Eintracht Francoforte, a tre giornate dal termine, hanno cinque punti di vantaggio sul Friburgo e quindi un quasi sicuro accesso alla prossima Europa League. Non c’è nessuna possibilità di prendere il Borussia Dortmund al quinto (che vale l’accesso alla Champions) e quindi c’è solamente da tenere a bada l’assalto finale dei bianconeri che un poco di speranze ancora ce le hanno. Soprattutto per una semplice questione che ormai è sotto gli occhi di tutti e della quale tutti parlano: il Leverkusen al momento è l’unica squadra imbattuta in Europa e vuole finire in questo modo la stagione. Manca pochissimo a quello che potrebbe essere un colpo davvero storico.

Insomma, se il pensiero ovviamente è proiettato verso la semifinale di ritorno e Xabi Alonso qualche scelta diversa la farà, nessuno da quelle parti vuole perdere. E quindi è assai probabile che alla fine di questo match possa venire fuori un pareggio. Che accontenterebbe entrambe. Sì, forse meno il Francoforte, c’è da dirlo, che dovrebbe lottare altre due giornate per staccare il pass per l’Europa League.

Come vedere Borussia Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In una gara che quasi sicuramente regalerà almeno una rete per squadra, appare impossibile il Leverkusen possa perdere. E siccome i pensieri saranno soprattutto alla semifinale di Europa League, l’Eintracht Francoforte almeno un punto lo potrebbe strappare. Sembra proprio una gara segnata.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Larsson, Skhiri, Dina Ebimbe; Marmoush, Gotze; Ekitike.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie; Tella, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Adli; Schick

POSSIBILE RISULTATO: 2-2