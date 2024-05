Pisa-Sudtirol e Sampdoria-Reggiana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Pisa-SudTirol e Sampdoria-Reggiana sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Nel turno in mezzo alla settimana si è consumato il sorpasso: il Pisa ha perso a Cremona, il SudTirol ha ribaltato la Ternana. E adesso sono i bolzanini ad essere davanti in classifica, anche se di un solo punto.

Due squadre che ormai alla propria stagione hanno poco da chiedere. I toscani – che per un certo periodo hanno alimentato il sogno playoff – a due giornate dal termine sono distanti tre lunghezze. Non eccessivi, ovvio, ma di mezzo ci sono altre squadre e con gli incastri che ci sono pensare alla post season ci sembra esagerato. Ci potrebbe pensare di più il SudTirol, ma nonostante questo, è il Pisa che dovrebbe prendersi la vittoria nel match di domenica pomeriggio.

La Sampdoria, invece, dopo la vittoria contro il Lecco, i playoff deve blindarli contro la Reggiana. Pirlo contro Nesta, in uno scontro che profuma tanto di Mondiale con i liguri favoriti. Gli ospiti, che hanno chiuso il derby contro il Modena con una vittoria, ormai hanno raggiunto il proprio obiettivo stagionale. Quindi si possono concedere anche un mezzo rilassamento. E la Samp è pronta ad approfittarne.

Come vedere Pisa-SudTirol e Sampdoria-Reggiana in diretta tv e in streaming

Pisa-SudTirol e Sampdoria-Reggiana sono in programma domenica 5 aprile. Entrambe alle 15:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-SudTirol

Pisa favorito, che sogna, anche se la speranza è davvero minima, di giocarsi l’accesso ai playoff nell’ultima giornata di questo campionato. SudTirol che avrebbe lo stesso obiettivo, dopo la bella vittoria contro la Ternana, ma le qualità tecniche dei toscani sono più importanti. Sì, vittoria nerazzurra.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Esteves; D’Alessandro, Valoti, Mlakar; Moreo.

SUDTIROL (3-4-3): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni, Kurtic, Davi; Tait, Odogwu, Casiraghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1