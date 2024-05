Tutto vero, Berrettini volta pagina: tifosi letteralmente sconvolti

Berrettini volta subito pagina: lo scoop è clamoroso e fa capire come il tennista voglia trovare un poco di stabilità nella propria vita. Ecco la nuova fiamma dopo la Satta

Matteo Berrettini volta, quasi ufficialmente, pagina. Dopo aver vinto in Marocco un torneo 250, e dopo aver deciso di non giocare a Roma perché non stava bene fisicamente, il tennista italiano vuole comunque cercare di dare un poco di stabilità alla propria vita. E, come sappiamo, senza una donna accanto tutto questo è impossibile.

Negli anni scorsi, Berrettini, si è accompagnato a Melissa Satta. Non senza polemiche per delle accuse – concedeteci assurde – nei confronti della ragazza per “ostacolare” il programma di lavoro di Matteo. Niente di vero, ovviamente, tant’è che la Satta ha cercato di difendersi in tutti i modi, anche minacciando delle giuste azioni legali contro chi diffondave queste notizie non veritiere. La loro storia d’amore, comunque, è finita da un poco di tempo. Ma Berrettini – secondo le informazioni che sono state riportate da “Chi” – ha trovato una nuova fiamma. E sembra proprio fare sul serio.

Berrettini con Federica Lelli, ex di Ultimo

La storia d’amore che viene raccontata dal settimanale è quella con Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, il noto cantante romano che non smette mai di sfornare delle canzoni che, piaccia o non piaccia, sfondano le classifiche. Inizialmente, a quanto pare, si parlava di una semplice amicizia. Invece, le cose, stanno andando in una maniera abbastanza diversa.

Viene raccontato infatti che la ragazza si sia trasferita a casa di Matteo, iniziando a capire se le cose possano andare bene anche per il futuro. Al momento il campione italiano del tennis sta mantenendo un atteggiamento abbastanza riservato sulla vicenda, e mai si è mostrato in pubblico con la Lelli. Lei, 26 anni, è un’influencer e modella romana, ragazza che ha vissuto per anni una grande relazione con Ultimo che le dedicò anche la canzone ‘I tuoi particolari’, una delle canzoni più conosciute del cantante.