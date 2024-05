Manchester City-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-West Ham è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Manchester City ha il titolo in pugno. Dopo aver battuto 2-0 il Tottenham nel recupero infrasettimanale, gli uomini di Pep Guardiola sono di nuovo padroni del proprio destino grazie ai due punti di vantaggio sull’Arsenal ed in caso di vittoria nell’ultimo turno di Premier League si laureerebbero campioni d’Inghilterra per la quarta volta consecutiva.

Quanta fatica perà per avere la meglio sugli Spurs: in vantaggio solo ad inizio secondo tempo con una rete di Haaland, i Cityzens hanno rischiato di subire a più riprese il gol del pareggio e se non fosse stato per il portiere di riserva Ortega – subentrato a metà ripresa al titolare Ederson ed autore di almeno due miracoli, strepitoso quello su Son – probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Guardiola ha potuto tirare un sospiro di sollievo solo dopo il raddoppio, realizzato sempre dal fromboliere norvegese, arrivato in pieno recupero. E adesso? Ovviamente basterà liquidare la pratica West Ham, squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Un eventuale pareggio, invece, complicherebbe tutto: l’Arsenal, infatti, è in vantaggio nella differenza reti – la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti – e se dovesse prevalere, com’è probabile, sull’Everton già salvo tornerebbe incredibilmente davanti.

Un passo falso però appare quasi impossibile per un City che davanti al proprio pubblico non ha mai perso e che ha collezionato, finora, 13 vittorie e 5 pareggi: solo il Liverpool ha fatto meglio.

Gli Hammers il prossimo anno non parteciperanno ad alcuna competizione internazionale – sono noni e non possono più raggiungere il Newcastle settimo – ma nell’ultima giornata hanno messo fine al digiuno di vittorie battendo 3-1 il Luton Town al London Stadium. Quella con il Manchester City sarà l’ultima presenza di David Moyes sulla panchina dei londinesi: a prendere il suo posto sarà Julen Lopetegui.

La sfida tra Manchester City e West Ham è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il West Ham non batte nei tempi regolamentari il Manchester City dal lontano 2015: qualcosa vorrà pur dire. I Cityzens in campionato vincono ininterrottamente da aprile e difficilmente inciamperanno su una squadra che non ha più obiettivi concreti: sì, tutto lascia presagire un altro trionfo degli uomini di Guardiola in una gara da almeno tre gol complessivi. La ripresa sarà più prolifica rispetto al primo tempo.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, Soucek; Bowen, Paquetà, Kudus; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1