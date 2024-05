“Esonero”, game over Allegri: ecco il nuovo tecnico della Juve

L’esonero di Allegri è una soluzione: difficile se non impossibile arrivare ad una risoluzione contrattuale tra le parti. Ecco il nuovo tecnico della Juventus

L’addio è certo, manca solo trovare un accordo tra le parti e questo è il punto: sarà difficile per la Juventus riuscire a stringere la mano a Massimiliano Allegri con una risoluzione contrattuale. Il tecnico, legato al bianconero da un altro anno di contratto, non vuole perdere nemmeno un euro dei 7 e passa milioni che i torinesi gli garantiscono.

La soluzione, quindi, sarebbe quella dell’esonero, a meno che non si voglia continuare con il livornese in panchina ma questo non sembra nei piani di Giuntoli. Che un sostituto, come sappiamo, lo avrebbe già trovato: parliamo di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, che ha raggiunto una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League con gli emiliani. In poche parole, comunque, il futuro della panchina della Juventus sembra già deciso e a fare un quadro dettagliato di quello che potrebbe succedere ci ha pensato Fabio Caressa, a Sky.

Addio Allegri, l’esonero è una soluzione

Il giornalista ha parlato in questo modo: “Anche se non è ancora ufficiale, il destino di Allegri è segnato. Si parla anche di una possibilità di esonero – ha sottolineato Caressa – perché sarà difficile arrivare ad un accordo. Queste sono le voci che mi arrivano. Una scelta, questa, che la Juventus ha fatto da diverso tempo e verrà comunicata al tecnico alla fine della stagione”. Ma chi arriverà al posto di Allegri? Ecco, nemmeno in questo caso ci sono più dubbi.

“Si sa anche – ha continuato – che Thiago Motta è vicino alla Juventus e si potrebbero anche essere parlati. C’è un’intesa di massima per andare alla Juventus anche se il tecnico non ha comunicato nulla al Bologna, almeno ufficialmente. Il Bologna comunque spera che possa rimanere facendo una scelta analoga a Xabi Alonso del Leverkusen. Alla fine diciamo che è probabile che Thiago Motta sia il prossimo allenatore della Juventus”. Insomma, nessun dubbio, niente di niente. Ormai le cose sono fatte, decise. La trascrizione delle parole di Caressa è stata fatta da tuttojuve.com.