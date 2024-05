Berrettini ha fatto presto: subito il grande passo con Federica Lelli

Berrettini procede con cautela ma è deciso e sicuro del suo amore con Federica Lelli: Signorini sgancia una vera e propria bomba.

In principio ci sono state delle foto innocenti. Erano seduti nel dehors di un ristorante a Ponte Milvio e, almeno all’apparenza, stavano solo mangiando un boccone insieme. I paparazzi davano già per certa, però, la relazione fra Matteo Berrettini e Federica Lelli, sebbene il tennista romano avesse rotto da pochissimo tempo con l’ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta.

Adesso si tratterebbe di qualcosa in più di una semplicissima indiscrezione. E la bomba sganciata dal settimanale Chi nelle scorse ore farà un gran bel rumore, visto che la notizia è fresca e anche piuttosto succulenta. Stando a quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, il tennista e l’ex fidanzata di Ultimo sarebbero già pronti, addirittura, ad andare a vivere insieme. Altro che pranzo e nulla più, quindi: qui la faccenda è molto più seria di quanto pensassimo. Il fatto che stia valutando l’opzione, significa che Matteo non ha dubbi sulla veridicità di questo nuovo amore.

Il nido sarebbe già pronto, nel senso che Chi riferisce che i due piccioncini andranno a convivere a Montecarlo, dove il tennista risiede formalmente e dove ha comprato casa qualche tempo fa. Inutile aspettarsi annunci ufficiali o scatti per “celebrare” questa scelta così importante, però: una volta sola si frega la vecchia, recita un antico proverbio che è perfettamente applicabile alla situazione di Berrettini.

Berrettini cauto ma deciso: va a vivere con la nuova fidanzata

Matteo è stato tormentato, per la sua storia con la Satta, al punto che è difficile immaginare che possa dare nuovamente in pasto al gossip la sua nuova love story con la bella Federica.

Lui e la Lelli non solo non hanno mai confermato la presunta relazione, ma neanche si seguono sui social network, a riprova del fatto che il tennista non ha la benché minima intenzione di ripetere quell’errore che gli è costato caro e amaro. E vale lo stesso discorso per la stessa Melissa, che sta frequentando Carlo Gussalli Beretta ma che si guarda bene dallo sbandierare su Instagram la storia, appena nata, con l’ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis.

Probabile che il romano abbia deciso di adottare, dunque, la linea Jannik Sinner, che pur essendo felicemente fidanzato vive il suo amore con Maria Braccini lontano dalle telecamere e dai paparazzi. Scelta che finora ha sempre pagato e che gli ha permesso, soprattutto, di tutelare la sua dolce metà; nessuno l’ha mai accusa, fino ad ora, come invece è successo a Melissa, di essere la causa dei mali del tennista.