Berrettini, lo scatto rubato e poi la fuga: beccati in flagrante

Berrettini, le nuove prove sono schiaccianti e non ci sono più dubbi in merito: colti in flagrante, le cose stanno così.

La verità è che non sappiamo come realmente siano andate le cose. A sentir loro si sarebbe trattato di una decisione da adulti, presa di comune accordo. I fatti, però, contrastano in maniera abbastanza vistosa con quanto affermato dai diretti interessati. Perché non sembra affatto, in tutta onestà, che siano rimasti in buoni rapporti, come aveva detto Melissa Satta qualche tempo fa.

Non si sono fatti la guerra – grazie al cielo – come altre coppie di celebrities scoppiate negli ultimi mesi, ma si ignorano. Fortunatamente, però, sia lui che lei stanno andando avanti. O per lo meno, nel caso di Matteo Berrettini, ci stanno provando. Il tennista, che era tornato in campo e aveva anche vinto il titolo a Marrakech, è di nuovo fermo ai box. Per una tonsillite, pare, sebbene dalla sua fugace apparizione a Roma sia stato evidente che abbia avuto un nuovo “crollo”.

L’ex velina di Striscia, invece, ha voltato pagina. Tanto che al suo fianco ci sarebbe adesso Carlo Gussalli Beretta, noto al popolo dei social per essere stato, fino a qualche tempo fa, il fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis. E non si tratterebbe, come si era pensato in prima battuta, di un flirt fine a se stesso. Le ultime prove raccolte dal magazine Chi rivelerebbero, di contro, che le cose procedono in maniera abbastanza spedita e che i due stiano già facendo sul serio.

Berrettini, dopo Madrid c’è Forte dei Marmi: ancora insieme

Sebbene Carlo e Melissa si stiano muovendo nella massima discrezione, sono stati comunque beccati dai paparazzi. Alfonso Signorini ne ha “sguinzagliato” qualcuno a Forte dei Marmi e, in un attimo, la frittata era ormai fatta.

La Satta e Gussalli Beretta sono stati fotografati, di buon mattino, mentre uscivano da una delle proprietà della famiglia di lui, dove avevano trascorso insieme tutta la notte. Melissa, resasi conto della presenza dei fotografi, avrebbe cercato di nascondersi, ma a quel punto era già troppo tardi. Non rimaneva altro da fare, quindi, che infilarsi in auto e darsi alla fuga, che è esattamente quello che hanno fatto.

Preferiscono ancora nascondersi i due piccioncini, benché nessuno dei due abbia più legami e sebbene i rispettivi ex fidanzati abbiano, a loro volta, voltato pagina. La De Lellis fa ormai coppia con Giano Del Bufalo, mentre Berrettini, secondo quanto riferisce lo stesso Signorini, si starebbe consolando tra le braccia di Federica Lelli, ex ragazza di Ultimo. Un incrocio di vip che Beautiful scansati proprio.