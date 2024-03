Berrettini, il cappello non è bastato: beccato con la nuova fiamma

Berrettini, il video del romantico incontro a Roma ha già fatto il giro del web: l’ipotesi di Parpiglia e quel dettaglio sotto accusa.

Premessa: non è che fare colazione, pranzare o cenare in compagnia di qualcuno sottintenda necessariamente un feeling di tipo amoroso. Non avremmo amici, se così fosse. Eppure, se ci pensate bene, è assai bizzarro che ci si incontri in un dehors con qualcuno che neanche si segue sui social media. A patto che non lo si segua, appunto, per evitare di alimentare inutili pettegolezzi.

Non c’è niente di ufficiale, insomma, ma i massimi esperti di gossip hanno già fatto due più due e decretato che Matteo Berrettini possa avere una nuova fiamma. Al momento non c’è altro che un video. Un video innocente, peraltro, ma tanto è bastato perché le sirene iniziassero a suonare con una certa prepotenza e insistenza. Tanto più che lei è già un volto noto alle cronache. Il suo nome è Federica Lelli: è probabile che non vi suoni nuovo perché, in effetti, è stata fidanzata piuttosto a lungo con un celebre cantautore nostrano, ossia l’amatissimo Ultimo.

La coppia è scoppiata nel 2019, nel bel mezzo del Festival di Sanremo; il sentimento che li univa, tuttavia, ha fatto in modo che mantenessero un certo legame che perdura, a quanto pare, ancora oggi. La scorsa estate, ad esempio, la ragazza era al concerto del suo ex partner e cantava a squarciagola il brano che lui avrebbe scritto in onore del loro amore, dal titolo 22 settembre. Resta inteso, però, che fra loro non ci sia più niente e che abbiano entrambi voltato pagina.

C’è del tenero tra Berrettini e Federica Lelli?

Ma torniamo, adesso, al filmato. A parlare dell’incontro tra la Lelli e Berrettini è stato Gabriele Parpiglia, che ha commentato in diretta su RTL 102.5 il video che sembrerebbe inchiodare il bel Matteo.

@rtl1025 Matteo Berrettini pranza in compagnia 😏 Le immagini in esclusiva per RTL 102.5 commentate dal nostro Gabriele Parpiglia ♬ suono originale – RTL102.5



I due ragazzi sono nel dehors di un bar di Roma e non fanno nulla di compromettente, ma il re del gossip si è detto insospettito dal fatto che Berrettini indossi un cappello. Il romano lo porta molto spesso, per la verità, perfino in campo, motivo per il quale ci sono buone ragioni per pensare che si tratti, ai suoi occhi, di un accessorio must have.

Parpiglia ha ipotizzato che lo abbia indossato per non farsi riconoscere, invece, perché conscio di essere circondato dai paparazzi e certo che qualcuno avrebbe costruito una storia d’amore laddove, forse, non ce n’è una. O forse sì, ma in assenza di conferme ufficiali noi questo non possiamo saperlo.