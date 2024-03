Psg-Reims, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Psg-Reims è una partita della venticinquesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Archiviato con un’altra vittoria anche in terra spagnola il passaggio del turno in Champions League, il Psg di Luis Enrique adesso è chiamato a riprendere la corsa anche in Ligue 1 in attesa di conoscere l’avversario dei quarti di finale. La classifica ovviamente non preoccupa: sono 9 i punti di vantaggio sul Brest secondo, ma i parigini arrivano a questo appuntamento di domenica all’ora di pranzo dopo due pareggi di fila contro Rennes e Monaco. E quest’ultimo anche abbastanza clamoroso visto che il tecnico aveva deciso di togliere Mbappé dal campo dopo un solo tempo. E via di polemiche.

Polemiche messe a tacere nella notte contro la Real Sociedad: il futuro sposo del Real Madrid a meno di clamorosi colpi di scena ha messo a segno una doppietta clamorosa che ha aperto le porte ai quarti. E la sensazione è che Mbappé abbia tutta la voglia di ripetersi anche domenica davanti ai propri tifosi, anche se le polemiche non sono mancate nemmeno sotto questo aspetto, visto che è stato criticato anche in maniera importante dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Ma un professionista è un professionista e rimarrà tale fino al prossimo 30 giugno, quando ufficialmente saluterà la compagnia.

Addentrandoci infine nel match di domenica contro il Reims, non si possono avere dubbi su chi parte favorito e soprattutto su chi si prenderà l’intera posta in palio. Gli ospiti sono sereni in classifica, non hanno ambizioni europee e soprattutto hanno già conquistato, o quasi, con largo anticipo la salvezza nel massimo campionato francese. Giocheranno quindi liberi da ogni pensiero. Cosa che invece non farà il Psg che come detto tornerà alla vittoria. Ha propria la voglia di farlo dopo due pareggi in campionato.

Come vedere Psg-Reims in diretta tv e in streaming

Psg-Reims è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la venticinquesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, pochi problemi per il Psg che dovrebbe, anzi che tornerà, alla vittoria in Ligue. Match che si potrebbe sbloccare già nei primi 45 minuti e che dovrebbe anche regalare una rete di Mbappé.

Le probabili formazioni di Psg-Reims

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappé, Barcola.

REIMS (4-3-3): Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Munetsi, Richardson, Teuma; Ito, Daramy, Khadra.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1