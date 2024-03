Juventus-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Atalanta è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Nel giro di un mese la Juventus si è ritrovata a -15 da quell’Inter a cui aveva risposto colpo su colpo durante la prima prima della stagione, vedendo tramontare in fretta il sogno scudetto. La priorità dei bianconeri adesso deve essere quella di difendere il secondo posto dall’assalto del Milan, che dopo l’ultima giornata ha si è portato a -1, ma sopratutto ritrovare le certezze perdute. Dal pareggio con l’Empoli di fine gennaio la squadra di Massimiliano Allegri ha collezionato a malapena 4 punti, frutto del 2-2 con il Verona e del successo ottenuto all’ultimo respiro con il Frosinone (3-2). Per il resto, solo sconfitte (Inter, Udinese e Napoli).

Immeritata, tuttavia, quella incassata sette giorni fa al “Maradona” contro gli azzurri. Contrariamente a quanto avviene di solito, si è vista una Juventus più propositiva e aggressiva, che ha fallito diverse occasioni da gol dovendo fare i conti con un Vlahovic dalle polveri bagnate. Il redivivo Chiesa era riuscito, nel finale, a riportare il risultato in parità ma il tap in vincente di Raspadori, sul rigore sbagliato da Osimhen e parato da Szczesny, ha impedito alla Signora di uscire indenne dalla trasferta partenopea, rimediando il quarto k.o. stagionale. Juventus che proverà a voltare pagina nel big match dello Stadium con l’Atalanta, altra squadra che va alla ricerca dei tre punti per dimenticare la doppia sconfitta con Inter (4-0) e Bologna (1-2).

La Dea sarebbe volata al quarto posto in caso di vittoria sugli emiliani ma dopo essere passata in vantaggio con Lookman si è fatta rimontare dagli uomini di Thiago Motta ed è scivolata in sesta posizione (a -5 dai felsinei), scavalcata anche dalla Roma. Gian Piero Gasperini però ha avuto le risposte che cercava giovedì scorso in Europa League, dove solamente la sfortuna non ha permesso agli orobici di tornare con un prezioso successo dalla trasferta di Lisbona contro lo Sporting (1-1). La qualificazione ai quarti si deciderà a Bergamo.

Juventus-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri dovrà rinunciare allo squalificato Vlahovic, il giocatore più prolifico della Juve in quest’anno solare, che sarà rimpiazzato dal polacco Milik. L’emergenza però è a centrocampo per il tecnico livornese, visto che si è fatto male Alcaraz: l’argentino, arrivato a gennaio, ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra e resterà fuori almeno per un paio di settimane. Un’assenza che pesa, se consideriamo che nella zona nevralgica del campo mancherà anche Rabiot. La speranza di Allegri è di recuperare quantomeno McKennie.

Gasperini ruoterà inevitabilmente diversi giocatori in vista del ritorno con lo Sporting. Pasalic, De Ketelaere e Koopmeiners vogliono una maglia da titolare, tornano in panchina invece Scamacca e Miranchuk. A destra riecco Zappacosta, mentre la difesa sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Come vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e in streaming

Juventus-Atalanta, in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi 5 precedenti la Juventus ha battuto soltanto una volta l’Atalanta e, più precisamente, allo Stadium non lo fa dal lontano 2018. La squadra di Allegri non sta attraversando un momento positivo ma dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro una Dea che in settimana ha speso molte energie e potrebbe scontare la fatica. Un pareggio non è da escludere in un match in cui il numero delle reti totali sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere.

Juventus-Atalanta: chi vince? Juventus

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1