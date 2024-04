A Sinner è bastato un incontro: ha perso la testa per lei

Sinner se n’è innamorato a prima vista e non ha potuto fare altro che arrendersi ai suoi sentimenti: c’è una new entry nella sua vita.

Lo avevamo lasciato con un garage da campione ma tutto sommato “discreto”, diciamo così. Non paragonabile, di certo, a quello di sportivi “malati” di motori come, ad esempio, Cristiano Ronaldo, che ama circondarsi di bolidi fiammanti a tantissimi zeri. Jannik Sinner ama le auto e non lo ha mai negato, ma fino a questo momento si è dato un certo contegno.

Anche perché l’azzurro, a differenza di altri sportivi con una certa disponibilità economica, non è solito sperperare il denaro che guadagna sui campi di mezzo mondo. Non gli piace farne un uso improprio, tant’è che vero che qualche tempo fa, in un’intervista a Vanity Fair, aveva candidamente ammesso di guardare sempre i prezzi delle pietanze del menu, quando si reca al ristorante. Se la pasta al ragù costa molto più di quella al pomodoro, prendo quella al pomodoro. Non perché sia tirchio, ma perché rispetto il denaro“.

Concetto, questo, che ha ribadito anche nella chiacchierata che ha fatto qualche giorno fa con Sportweek, nell’ambito della quale ha rivelato, però, un dettaglio molto interessante. “I soldi? Credo di avere un rapporto sano con il denaro, fin da ragazzino ho imparato a rispettarlo. I miei genitori e mio fratello lavorano. I primi soldi guadagnati li ho usati per un’incordatrice per la racchetta, dopo lo Slam mi sono regalato una macchina“.

Sinner fa spazio in garage: per lei questo e altro

Il tempo di dirlo che subito, inevitabilmente, è partita la caccia al nuovo bolide entrato a far parte del garage di Jannik Sinner. L’altoatesino possedeva già un’Alfa Romeo Stelvio, un’Alpine A110 e un’Audi RS6, ma pare che dopo aver vinto gli Australian Open abbia deciso di concedersi un “cavallo di razza”. Anzi, un Cavallino. Rampante, sì.

Sebbene l’ipotesi sia tutta da confermare, sembra che l’auto che ha fatto breccia nel cuore dell’azzurro – ma anche in quello di CR7 – sia la Ferrari Purosangue. Il campione di Melbourne l’aveva guidata in occasione della sua visita a Maranello e, così si vocifera, avrebbe in seguito deciso di comprarne una tutta per sé. Cosa che non ci pare affatto improbabile, avendo lui guadagnato veramente tanti soldi in questi primi 4 mesi del 2024.

Il costo di questo gioiello, che è andato subito sold out nonostante fosse proibitivo, è di 390mila euro; con gli optional arriva facilmente, però, a quota 450mila. Un prezzo certamente alto, ma di sicuro alla portata della volpe rossa di San Candido, sempre a patto che sia vero, come appunto si dice, che abbia fatto spazio nel suo garage a quest’auto dal design iconico ed inconfondibile.