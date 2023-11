Sinner ha un’auto nuova: ne esistono solo altre 199 così

Sinner, il garage si allarga: oltre all’Alfa Romeo Stelvio Q4 ora il tennista altoatesino possiede un gioiello in edizione limitata.

Il tennis e lo sci alpino sono in cima a tutto il resto. Nella sua scala delle priorità non c’è nulla, a parte mamma Siglinde e papà Hanspeter, che venga prima della racchetta e degli scarponi da neve. Ma il cuore di Jannik Sinner, a quanto pare, è talmente grande che uno spazietto al suo interno è riservato ad una terza passione.

Chi segue il tennista altoatesino sa bene che il 22enne ha un debole per le automobili. Di tempo libero per coltivare questo amore non ne ha a sufficienza, ma ciò non toglie che ogni volta che ha modo di tornare a casa, tra i monti del Trentino Alto Adige, cerca di recuperare il tempo perduto. Fino a qualche mese fa era particolarmente orgoglioso della sua Alfa Romeo Stelvio Q4, ma era stato proprio lui a confessare, a margine della vittoria dell’Atp 500 di Vienna, di avere in qualche modo tradito il suo suv.

Come vi avevamo raccontato qui, in quell’occasione aveva alluso, parlando delle piccole cose che lo fanno felice, all’ “Audi nuova che è arrivata e posso finalmente guidare”. A fornire dettagli aggiuntivi circa questa new entry è poi stato, nei giorni scorsi, il suo storico maestro di sci e di tennis, Andreas Schönegger, che Jannik lo ha visto nascere e crescere.

Sinner, la tedesca l’aspetta a casa: in vacanza con lei

Nell’intervista al Corriere del Trentino, l’istruttore si è concentrato sulla passione di Sinner per i motori, svelando ai lettori un piccolo segreto. “Ama le auto veloci e si è comprato una Audi RS6 modificata ABT: ne esistono solo 200 pezzi. Torna a casa sulla sua macchina targata Principato di Monaco e non passa inosservato”.

E lo crediamo bene che non passi inosservato, dal momento che questo gioiello di produzione tedesca è piuttosto vistoso. Dà decisamente nell’occhio, mettiamola così. Ed è il minimo, dal momento che questa automobile ha un costo altissimo e che è anche giusto che tutti si fermino ad ammirarla o che vogliano sentirne “cantare” il motore, al quale il tuner tedesco ha aggiunto turbocompressori, intercooler e il software Power R.

La base di partenza, per un esemplare come quello che Sinner ha comprato per sé, è di 102mila e 600 euro. Sarebbe interessante capire come Jannik, che certamente trascorrerà in sua compagnia le imminenti vacanze di fine stagione, l’abbia accessoriata ed equipaggiata, però, perché è assai probabile che abbia speso molto più della cifra appena snocciolata.