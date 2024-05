Lotto, quaterna da 250mila euro: numeri da non credere

Lotto, non dovresti mai più commettere questo errore: è evidente che si tratti di un falso mito e che non ci sia niente di fondato in esso.

Tornata sfortunata? Macché. Le estrazioni di questa settimana del Superenalotto e del Lotto sono state, al contrario, abbastanza generose in termini di vincite. Per quanto riguarda il primo dei due giochi, nei giorni scorsi 5 persone hanno centrato il punto 5 e portato a casa 35mila 553,05 euro ciascuna. Notizie ancor più confortanti arrivano, tuttavia, dal gioco del Lotto.

Con una quaterna da sogno, un giocatore si è aggiudicato la seconda vincita più alta dell’anno elargita nell’ambito della storica lotteria italiana. La più alta resta quella del 16 marzo scorso a Bellizzi, in provincia di Salerno, che fruttò la bellezza di 376mila 500 euro in un colpo solo. Altrettanto succulenta è, però, la vincita che i sistemi hanno registrato qualche giorno fa in provincia di Bologna, più precisamente ad Ozzano dell’Emilia.

Qualcuno ha ben pensato di giocare 4 numeri sulla ruota di Venezia, ignaro del fatto che avrebbe portato a casa un vero e proprio tesoro di quelli che ti cambiano la vita. Ha speso solo 10 euro, pensate un po’, e ne ha portati a casa molti, ma veramente molti, di più: parliamo di 254mila 750 euro, una somma stratosferica che avrebbe fatto strabuzzare gli occhi a chiunque.

Lotto, la quaterna in 5 numeri: vincita incredibile in Emilia Romagna

La cifra vinta è già pazzesca di per sé, ma c’è qualcosa di ancor più incredibile in questa storia che arriva dalla provincia di Bologna. Il giocatore in questione ha fatto quaterna con dei numeri ravvicinatissimi.

Ha puntato i suoi 10 euro su una combinazione composta dai numeri 53, 54, 55 e 58: oltre 250mila euro erano racchiusi, quindi, in una sequenza di appena 5 numeri. Incredibile, ma vero. Pensateci bene, dunque, la prossima volta che vi accingerete a contrassegnare sulla schedina, oppure online, i numeri che intendete giocare alla Lotteria. Non è vero, evidentemente, che sono poche le possibilità che capitino dei numeri vicini, altrimenti non saremmo qui a raccontarvi questo dettaglio così particolare.

Anche il Lazio, ad ogni modo, ha fatto festa in occasione di quella stessa estrazione: a Terracina sono piovuti 9mila 500 euro, mentre a Roma è stato registrato un terno da 9mila. Hanno racimolato qualcosina anche i siciliani, con tre ambi ed un terno. In totale, in questo concorso, sono stati vinti 7,9 milioni di euro, che hanno portato a quota 487 i milioni dispensati dal gioco del Lotto dall’inizio dell’anno ad oggi.