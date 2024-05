Lutto per una Big di Serie A, poco fa il triste annuncio

Lutto per una Big di Serie A, il club ha voluto esprimere il suo messaggio di cordoglio attraverso una nota ufficiale.

Un brusco risveglio dopo la grande festa. La stagione post-scudetto del Napoli è stata un autentico disastro in cui è difficile individuare un unico colpevole. Gli azzurri sono entrati nella storia dalla parte sbagliata, “stracciando” un record negativo che resisteva addirittura dal lontano 1950. Nessuno ha fatto peggio di loro con il tricolore sul petto, neppure il Torino del dopo-Superga che di punti, all’epoca, ne collezionò a malapena 41 (nell’era dei tre punti a partita sarebbero stati 58).

Molto probabilmente i partenopei chiuderanno pure fuori da tutto per la prima volta dopo quattordici anni. In questo lasso di tempo, infatti, il Napoli non aveva mai mancato la partecipazione ad una competizione europea. Un piccolo ma significativo record sottolineato più volte pure dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, intento in questi giorni ad avviare una difficile ricostruzione. Intanto Di Lorenzo e compagni hanno dimenticato come si vince: nell’anticipo del venerdì contro la Fiorentina si sono dovuti accontentare di un pareggio, mancando l’appuntamento con i tre punti per la sesta volta di fila. Il Napoli non vince dallo scorso 7 aprile, quando riuscì ad avere la meglio sul Monza di Raffaele Palladino al termine di un pirotecnico 4-2. Poi tante delusioni per una squadra che, oltre all’identità, sembra aver smarrito anche lo spirito vincente. Fatto sta che la sfida di Firenze era probabilmente una delle ultime occasioni per giocare in Europa il prossimo anno.

Lutto per una Big di Serie A, il messaggio del Napoli per la sua dirigente

Il Napoli per tornare ottavo e guadagnarsi l’accesso alla Conference League deve battere obbligatoriamente i Lecce nell’ultima giornata e sperare che la Fiorentina non faccia punti contro Cagliari e Atalanta.

Non impossibile ma comunque molto, molto difficile. Perché in caso di arrivo a pari punti con i viola chi avrebbe la peggio sarebbero gli azzurri per via degli scontri diretti. La Fiorentina ebbe la meglio all’andata al “Maradona”, mentre il ritorno al “Franchi” è terminato in pareggio. De Laurentiis, nel frattempo, sembra già proiettato alla prossima stagione e tra non molto, a stagione conclusa, annuncerà il nome del nuovo allenatore. La società SSC Napoli intanto nei giorni scorsi ha espresso il suo messaggio di cordoglio per la scomparsa di Felice Foglietta, madre della dirigente Laura Belli, responsabile della gestione dell’impianto contabile, della pianificazione e controllo di gestione. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutto il Calcio Napoli, partecipano al dolore di Laura Belli per la scomparsa della cara mamma Felice Foglietta”, recita il tweet.