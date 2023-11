Un anno con Sinner a prezzo stracciato: l’offerta da prendere al volo

Sinner, sarebbe davvero un peccato perdersi gli appuntamenti futuri del tennista azzurro. Ma fai presto, il tempo stringe.

Ha riscritto la storia del tennis italiano, ma ha anche stravolto, fosse anche solo per un paio di sere, le regole dello share. Già, perché la reale entità del fenomeno Jannik Sinner la si evince pure dal fatto che le gesta del tennista azzurro in quel di Torino abbiano tenuto incollati al piccolo schermo milioni e milioni di italiani.

Ha “mangiato” una fetta di spettatori bella grossa, l’altoatesino, conquistando il 14,6% degli ascolti di martedì sera. Meglio di lui ha fatto solo Checco Zalone, ma tempo al tempo: l’atleta del momento è in continua evoluzione e riuscirà a battere anche questo, di record. Che sarà mai, d’altra parte, una sfida in più per uno che oramai è abituato a battere i più forti del circuito? Peccato solo che la stagione si sia ormai conclusa e che, una volta archiviata anche le Finals di Coppa Davis in programma nei prossimi giorni, ci vorrà qualche settimana prima che i tifosi possano rivederlo nuovamente in campo. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 14 gennaio 2024, giorno in cui avrà ufficialmente inizio il primo Slam dell’anno, ossia il mitico Australian Open.

E non vorrete mica farvi trovare impreparati per allora, vero? Immaginiamo di no, motivo per il quale abbiamo pensato che potesse farvi piacere sapere che potrete attrezzarvi già da adesso, nel caso in cui abbiate voglia – e scommettiamo di sì – di trascorrere un meraviglioso anno di successi e di vittorie in compagnia di Jannik Sinner.

