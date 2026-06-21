Pronostico Norvegia-Senegal, quasi come uno spareggio: sono già spalle al muro

Norvegia-Senegal è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
La furia di un cannoniere implacabile come Haaland mercoledì scorso si è abbattuta sull’Iraq, spazzato via da una Norvegia che non poteva sognare un esordio migliore dopo essere tornata a giocare un Mondiale a distanza di 28 anni dall’ultimo.
I Leoni della Mesopotamia non hanno neppure demeritato, dimostrando di poter contare su un impianto di gioco molto solido e su un’organizzazione tattica certosina, non scontata per una selezione che si è affacciata su un palcoscenico del genere per la prima volta dal 1986. Ma contro la fame di gol del fromboliere del Manchester City, al suo primo Mondiale, c’era davvero poco da fare.
È stato proprio lui ad aprire le danze al 29′, sfruttando l’assist di Moller Wolfe. E sempre Haaland, a fine primo tempo, ha consentito agli scandinavi di rimettere il muso davanti dopo che l’Iraq, con pieno merito, era riuscito a pareggiare. Nella ripresa la Norvegia ha poi impiegato un po’ per trovare il colpo del KO, arrivato a un quarto d’ora dal fischio finale con un potente e preciso colpo di testa del difensore del Genoa Ostigard. Gli uomini di Stale Solbakken hanno infine arrotondato il tutto realizzando la rete del definitivo 4-1 in pieno recupero, grazie a un’autorete di Hussein.
Un esordio coi fiocchi, insomma, per la nazionale scandinava. Che non ha tradito le attese e si è subito messa in tasca tre punti di platino contro la squadra meno competitiva del girone più avvincente di questo Mondiale, popolato anche Francia e Senegal. Solbakken, tuttavia, dovrà aggiustare qualcosa dietro in vista della sfida più importante, quella con i Leoni della Teranga. Una sorta di spareggio per il secondo posto.
La difesa, troppo alta, ha permesso all’Iraq di frequentare assiduamente la metà campo norvegese. Con un pizzico di concretezza in più i mediorientali avrebbero potuto segnare almeno un altro gol.
La pressione è tutta sul Senegal
Il Senegal sarà di sicuro meno indulgente rispetto agli iracheni, anche se gli uomini di Pape Thiaw nel primo match contro la Francia hanno avuto proprio il demerito di non capitalizzare le numerose occasioni avute nel corso del primo tempo, che meritavano di chiudere in vantaggio.
E i Bleus nella ripresa, trascinati dai suoi talenti più luminosi (Mbappé e Olise), non hanno dato scampo a Mané e compagni. Il 3-1 finale rispecchia ciò che si è visto nel secondo tempo. E cioè una Francia che, facendo tesoro degli errori commessi nella prima frazione di gioco, è salita in cattedra schiacciando nella propria area di rigore un Senegal sfiduciato, lontano parente di quello che aveva brillato nei primi 45 minuti.
Pape Thiaw si gioca tanto contro la Norvegia, anche se i rumors che in questi giorni arrivano dagli USA parlano di un ritiro parecchio agitato. Il ct, a quanto pare, non percepirebbe lo stipendio da mesi, mentre i giocatori non sarebbero soddisfatti del servizio dell’hotel – pare siano stati costretti a ordinare il cibo tramite delivery – nonché sul piede di guerra per non aver intascato i premi promessi dalla federazione per la vittoria della Coppa d’Africa (sub judice) e la qualificazione al Mondiale.
Come vedere Norvegia-Senegal in diretta tv e in streaming
La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
La Norvegia ha una potenza di fuoco impressionante con Haaland, ma la sua difesa balla vistosamente quando viene attaccata in velocità. Il Senegal ha dimostrato nel primo tempo contro la fortissima Francia di saper creare occasioni nitide a ripetizione: la rapidità dei Leoni della Teranga africani non dovrebbe avere problemi a perforare la retroguardia scandinava, ma arginare il numero 9 del City per 90 minuti sembra un’impresa impossibile. Sulla scia del segno Gol, l’incrocio tra due reparti offensivi di livello mondiale e due difese che hanno incassato rispettivamente una e tre reti all’esordio promette una partita aperta, spettacolare e ricca di capovolgimenti di fronte.
Le probabili formazioni di Norvegia-Senegal
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland.
SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; K. Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf; I. Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Camara, Mané; Nicolas Jackson.
POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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