Sinner a Wimbledon: lo storico e tutti i risultati dell’azzurro a Londra

Jannik Sinner e Wimbledon, storia di un amore grande ma tormentato: tutti i precedenti del numero 1 del mondo a Church Road.

I prati di Church Road sono stati una tappa imprescindibile nell’ascesa di Jannik Sinner nel tennis che conta. Da giovanissimo talento ancora in fase di adattamento alle peculiarità dell’erba, fino alla conquista del titolo, il percorso dell’azzurro a Wimbledon racconta meglio di qualsiasi altra statistica la sua crescita tecnica e mentale. Ci piaceva, allora, l’idea di ripercorrere tutte le tappe della sua avventura nello Slam londinese, dagli esordi fino alla consacrazione, ora che l’edizione 2026 di Wimbledon è praticamente dietro l’angolo.

Iniziamo col dire che la prima apparizione di Jannik nel tabellone principale di Wimbledon risale al 2019. All’epoca il tennista altoatesino era una delle promesse più interessanti del circuito, ma aveva ancora pochissima esperienza sui prati e poca dimestichezza con le variabili che entrano in circolo quando si gioca su questa superficie. L’avventura si concluse al primo turno, un passaggio che evidenziò quanto il percorso di adattamento all’erba fosse ancora agli inizi.

Dopo la cancellazione del torneo nel 2020 a causa della pandemia, Sinner tornò a Londra nel 2021, ma non andò meglio. L’azzurro uscì di nuovo al primo turno, stavolta cadendo sotto i colpi di Fucsovics, confermando che la superficie erbosa non esaltava pienamente le sue caratteristiche. Il 2022, di contro, rappresentò il primo vero salto di qualità. Sinner raggiunse i quarti di finale e sfiorò una delle imprese più significative della sua giovane carriera contro Novak Djokovic. Dopo aver conquistato i primi due set, si arrese alla rimonta del campione serbo, ma quella partita dimostrò definitivamente che il suo tennis poteva competere ai massimi livelli anche sull’erba.

Wimbledon e Sinner, storia di un amore tormentato

Nel 2023 arrivò un ulteriore passo avanti. Forte di una maggiore sicurezza nei propri mezzi e di un servizio sempre più incisivo, Sinner raggiunse per la prima volta la semifinale di Wimbledon. Il suo cammino si interruppe ancora una volta per mano di Nole, ma il risultato confermò la sua trasformazione in uno dei protagonisti più competitivi del circuito anche sui prati londinesi.

L’edizione del 2024 si rivelò particolarmente impegnativa, per lui, sotto il profilo fisico e mentale, ma l’azzurro riuscì comunque a spingersi fino ai quarti di finale. La sua corsa terminò al termine di una battaglia combattutissima contro Daniil Medvedev, che fu capace di imporsi al quinto set.

La definitiva consacrazione arrivò nel 2025. Forte di un tennis ormai perfettamente adattato alle caratteristiche dell’erba e delle esperienze accumulate negli anni precedenti, Sinner completò il proprio percorso conquistando il primo titolo a Wimbledon della carriera. Osservando la progressione dei risultati emerge con chiarezza la crescita dell’azzurro, un percorso che testimonia come Wimbledon sia diventato, anno dopo anno, uno dei palcoscenici più favorevoli al tennis di Jannik.