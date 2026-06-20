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Pronostici Norvegia-Senegal: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Norvegia-Senegal: ecco marcatore e tiri in porta del match che la squadra Europea dovrebbe riuscire a vincere

La Norvegia è partita decisamente bene in questo Mondiale, vincendo facile la sua prima  partita di questa manifestazione. E contro il Senegal, Haaland e compagni, si possono assolutamente ripetere.

Pronostici Norvegia-Senegal
Pronostici Norvegia-Senegal: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una squadra che gira alla grande, una squadra che dimostra ogni partita di essere in crescita. Non solo qualità offensive davvero sterminate, in alcuni casi, ma anche una certa quadratura tattica che permette di pensare con molto interesse al futuro. Detto questo, andiamo a vedere insieme chi, secondo noi, dovrebbe riuscire a entrare nel tabellino tra marcatore e tiri in porta.

Pronostici Norvegia-Senegal: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore e, dopo la doppietta al debutto, non possiamo che puntare di nuovo su Haaland. Un giocatore totale, che segna in tutti i modi e che riesce a mettere in campo sempre qualcosa in più degli altri. Ci permette questo di dire che pure in questo match crediamo possa essere decisivo. Quindi sì, di nuovo a segno.

Passiamo invece a chi potrebbe riuscire a trovare almeno una conclusione dentro lo specchio della porta: in casa Norvegia occhi a Nusa. Un giocatore che riesce sempre a creare la superiorità numerica quando attacca il diretto avversario. Ma non è solo fumo, è anche arrosto, riuscendo anche a centrare i pali della porta avversaria con estrema regolarità. Nicolas Jackson, invece, è l’uomo che ha le possibilità di mettere in difficoltà la difesa norvegese. Il centravanti che probabilmente tornerà al Chelsea dopo la stagione al Bayern Monaco, ha fatto vedere nella prima partita di questo Mondiale di avere delle qualità importanti. Si vuole mettere in mostra anche perché, quasi sicuramente, sarà costretto a trovare una squadra nei prossimi mesi.

Al momento non ci sono quote su Sportbet: ma i nostri consigli sono Haaland marcatore plus, Nusa e Jackson over 0,5 tiri in porta plus. 

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