I pronostici di lunedì 20 novembre: qualificazioni Europei

I pronostici di lunedì 20 novembre: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024, sfida decisiva per l’Italia.

Ultima partita del girone di qualificazione agli Europei per l’Italia di Spalletti che alla BayArena di Leverkusen cerca contro l’Ucraina il pass per la Germania senza dovere passare dai pericolosi spareggi. Agli azzurri in virtù della larga vittoria sulla Macedonia basterà anche un pareggio, mentre l’Ucraina ha solo un risultato a disposizione motivo per cui presto o tardi dovrà sbilanciarsi a livello tattico.

Considerata la vocazione offensiva della nuova nazionale di Spalletti, c’è da aspettarsi un’altra partita con gol. Per l’Inghilterra già sicura del primo posto la trasfertta in Macedonia del Nord sarà una sorta di amichevole: anche qui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

L’Albania già qualificata ha l’occasione in casa contro Far Oer di confermare l’attuale primo posto nella classifica del girone E: i tre punti non dovrebbero sfuggire alla selezione guidata da Sylvinho. Scontro diretto per il secondo posto nel gruppo H tra Slovenia e Kazakistan: ai padroni di casa basta il pareggio ma partono favoriti in una partita in cui vista la posta in palio i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Ucraina-Italia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Albania (in Albania-Isole Far Oer, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Repubblica Ceca (in Repubblica Ceca-Moldova, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Slovenia (in Slovenia-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Macedonia del Nord-Inghilterra, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Slovenia-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Ucraina-Italia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Macedonia del Nord-Inghilterra, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Slovenia-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Ucraina-Italia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Irlanda del Nord-Danimarca, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)