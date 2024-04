Napoli-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Roma è una partita valida per la trentaquattresima a giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Napoli potrebbe aver abbandonato ogni speranza di riavvicinarsi al quinto posto in seguito alla scriteriata prova di Empoli, in cui gli azzurri, oltre ad aver mancato di nuovo l’appuntamento coi tre punti, hanno incassato la seconda sconfitta nelle ultime quattro partite, trafitti da un gol del centravanti toscano Cerri (1-0).

Forse il punto più basso della disastrosa stagione degli ormai ex campioni d’Italia, neppure i lontani parenti di quelli dello scorso anno. Contestati duramente dai tifosi a fine gara, Di Lorenzo e compagni devono ora fare il possibile per limitare quantomeno i danni. Tirare fuori quell’orgoglio che serve per chiudere in maniera dignitosa e non far dimenticare quanto di buono fatto nella stagione del tricolore. Poi, in estate, sarà con ogni probabilità rivoluzione. La situazione è la seguente: il Napoli nell’ultimo mese e mezzo ha battuto solo il Monza e non tiene la porta inviolata addirittura da gennaio; in classifica i partenopei sono ottavi, con 9 punti da recuperare nei confronti di quella Roma che proprio in questo fine settimana farà visita al “Maradona”. I gialllorossi, sconfitti dal Bologna una settimana fa all’Olimpico (1-3), hanno ottenuto una vittoria insperata nello spezzone di partita che hanno recuperato giovedì a Udine, realizzando il gol del 2-1 in pieno recupero.

Successo che vale oro per la squadra di Daniele De Rossi: l’Atalanta, sesta, è di nuovo a -4 (anche se con una gara in meno) ed il Bologna, quarto, non è lontanissimo (+4). Logicamente tornare da Napoli con dei punti in tasca sarebbe fondamentale per restare sul treno Champions ma soprattutto per non perdere fiducia in vista dell’imminente semifinale d’andata di Europa League con il Bayer Leverkusen.

Napoli-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Calzona, dopo gli esperimenti di Empoli, torna all’antico: per quanto riguarda la difesa, fuori Natan e Ostigard e dentro Mario Rui e Rrahmani. L’unico dubbio è a centrocampo, dove Traoré insidia Zielinski.

Due assenze importanti invece per De Rossi, che dovrà fare a meno degli squalificati Llorente e Paredes. In difesa, accanto a Mancini, giocherà Huijsen. Davanti ancora out Lukaku: altra chance per Abraham.

Come vedere Napoli-Roma in diretta tv e in streaming

Napoli-Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Napoli al “Maradona” è imbattuto con la Roma dal 2019, di contro però i giallorossi da quando c’è De Rossi non hanno mai perso in trasferta in campionato. Tenendo conto della voglia di riscatto dei partenopei e del fatto che i capitolini stanno giocando praticamente ogni tre giorni, non sarebbe una sorpresa se il derby del Sole terminasse in pareggio. Probabile, in ogni caso, che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

Napoli-Roma: chi vince? Napoli

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1