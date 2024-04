Nottingham Forest-Manchester City, Premier League: formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Manchester City è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Giovedì il Manchester City ha dimostrato di gestire senza problemi la pressione ed ha asfaltato il Brighton di Roberto De Zerbi, annichilito 4-0 a domicilio. Il fatto che la squadra di Pep Guardiola conoscesse già i risultati delle dirette concorrenti per il titolo (Arsenal e Liverpool) non ha inciso minimanente sulla prestazione di De Bruyne e compagni, come al solito impeccabili nei momenti che contano.

Adesso davanti ai Cityzens c’è solamente l’Arsenal: i Gunners hanno un punto in più ma anche una gara in più e potenzialmente sarebbero sotto. Il City, infatti, una settimana fa è stato impegnato nella semifinale di FA Cup con il Chelsea (vinta 1-0) e dovrà recuperare la gara di campionato con il Tottenham. Nel caso in cui dovesse aggiudicarsele tutte da qui a fine torneo, dunque, sarebbe certo di sollevare il suo quarto titolo consecutivo. I bookmaker, nel frattempo, non hanno più alcun dubbio dopo l’eliminazione degli uomini di Guardiola dalla Champions League, beffati ai calci di rigore dal Real Madrid: né Arsenal né Liverpool sembrano in grado di interrompere il loro dominio, soprattutto adesso che sono padroni del proprio destino.

Forest in crisi

È vietato commettere passi falsi, però. In particolar modo contro avversari ampiamente alla portata come il Nottingham Forest, che sta lottando per mantenere la categoria.

I Reds di Nuno Espirito Santo sono reduci da una dolorosissima sconfitta a Liverpool contro l’Everton (2-0), un k.o. che non gli ha consentito di allontanarsi dalla zona rossa. Il Luton Town terzultimo ha un solo punto in meno e continua a spaventare la squadra allenata dal tecnico portoghese, che sta scontando anche un pesante -4 in classifica per via di alcune presunte inampienze finanziarie. Da metà febbraio ad oggi il Forest ha avuto la meglio solamente sul Fulham.

Come vedere Nottingham Forest-Manchester City in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Pur senza Haaland, alle prese con l’infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime due partite, il Manchester City espugnerà senza problemi il City Ground. Il Forest, sfruttando la spinta del pubblico, farà il possibile per limitare i danni ma difficilmente ci riuscirà. Almeno un gol, tuttavia, i padroni di casa potrebbero segnarlo.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester City

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Niakhaté, Murillo, Ola Aina; Dominguez, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden; Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4