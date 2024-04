Brighton-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Manchester City è un recupero della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Manchester City nel recupero infrasettimale con il Brighton scenderà in campo conoscendo già i risultati di Arsenal e Liverpool e potrebbe potenzialmente ritrovarsi a -4 da Reds e Gunners, che però a quel punto avrebbero giocato due partite in più. Il “nemico” più grande dei Cityzens nella sfida dell’Amex Stadium sarà la pressione, anche se Pep Guardiola e i suoi uomini sono consapevoli del fatto che vincendole, da qui al 19 maggio, tutte si confermerebbero campioni d’Inghilterra.

Nell’ultimo weekend, intanto, De Bruyne e compagni hanno staccato il pass per l’ennesima finale di FA Cup: a Wembley il Chelsea di Mauricio Pochettino è stato costretto ad alzare bandiera bianca dinanzi alla maggiore qualità della squadra allenata dal tecnico catalano, che l’ha spuntata 1-0 nel finale di gara grazie ad una rete di Bernardo Silva. L’iniezione di fiducia che ci voleva dopo la delusione a causa dell’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Real Madrid, boccone difficile da digerire in una stagione in cui il City può comunque ancora vincere ben due trofei (campionato ed FA Cup). In Premier League la squadra di Guardiola non perde addirittura dallo scorso dicembre ed è reduce da tre vittorie consecutive.

Il Brighton non vince da quattro turni

Continua senza alcuna sosta invece il momento di appannamento – se così possiamo definirlo – degli uomini di Roberto De Zerbi, a secco di vittorie da quattro turni.

Il Brighton di recente ha perso con Arsenal e Liverpool ma non è andato al di là di un pareggio anche con due avversari alla portata come Brentford e Burnley, a dimostrazione che i problemi non sono affatto risolti. L’Europa, nel frattempo, è sempre più lontana: non che i Seagulls dovessero qualificarsi tassativamente ma dopo aver stupito tutti nella passata stagione da loro ci si aspettava qualcosa di più. De Zerbi deve in ogni caso fare i conti con la solita sequela di assenti: mancheranno all’appello Mitoma, March, Hinshelwood, Milner, Gilmour, Ferguson, Webster, Lamptey, Enciso ed Estupinàn. Nel City invece darà forfait Haaland ed il suo posto verrà preso dall’argentino Julian Alvarez.

Come vedere Brighton-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brighton e Manchester City è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

City atteso da una gara impegnativa, contro un Brighton desideroso di riscatto e pronto ad esaltarsi contro la favorita per la vittoria del titolo. Ospiti favoriti in una gara in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. Occhio a Foden, che ha già realizzato sei gol all’Amex Stadium.

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Igor; Gross, Baleba; Adingra, Lallana, Joao Pedro; Welbeck.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3