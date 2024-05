Juventus su Di Gregorio: “Abbiamo ottimi rapporti”

Si vocifera che Allegri non abbia gradito i sondaggi che Giuntoli avrebbe già compiuto per portare Di Gregorio alla Juventus: l’allenatore avrebbe preferito essere coinvolto nella decisione.

A ogni modo, fra Monza e Juventus non si è ancora deciso nulla e l’affare Di Gregorio resta sospeso. Qualcosa, però, c’è stato, così come ha indirettamente confermato il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay. L’intervistato ha dapprima parlato del match che i brianzoli affronteranno contro la Lazio: “Abbiamo preparata la partita in modo ottimale lavorando in settimana. Sappiamo che il match sarà complicato e che la Lazio ha obiettivi di classifica alti. Con Tudor hanno cambiato marcia: la squadra sta facendo benissimo nell’ultimo periodo”.

Anche se il Monza è già salvo da un pezzo, in società c’è volontà di chiudere la stagione al meglio: “Il nostro bilancio è più che positivo, già nella scorsa stagione abbiamo fatto benissimo. Vogliamo concludere la stagione in crescendo, ma siamo soddisfatti. Il nostro obiettivo iniziale era la salvezza e siamo contenti di non averlo mai messo in discussione all’inizio dell’anno”.

Franco ha poi raccontato che cosa significa per lui lavorare con Galliani. “Dico sempre che ho avuto la fortuna di partire direttamente dall’Università: Galliani ha scritto la storia del mercato italiano, ho il privilegio di lavorare a contatto con lui e gli devo tanto”.

Il futuro di Di Gregorio: “Abbiamo rapporti importanti con la Juventus…“

L’intervistato ha poi parlato del destino del tecnico Palladino. “A fine stagione capiremo il da farsi. Io e Galliani parleremo con il mister per discutere del suo futuro. Noi siamo felici del suo lavoro, sta dimostrando con i risultati il suo valore. Vorremmo che rimanesse”, ha svelato l’intervistato.

Poi, sulle voci di un trasferimento di Di Gregorio alla Juventus, ha aggiunto: “Di Gregorio è l’emblema del nostro lavoro, perché negli due anni è cresciuto tantissimo. Dico che è un ragazzo serio, affidabile e talentuoso. Ed è normale che le sue prestazioni attirano diversi club. Ci sono diverse squadre interessate al suo acquisto. La Juventus… Diciamo che abbiamo rapporti importanti con i top club”.

Infine, Franco ha parlato anche di Colpani: “I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. No, non serve un’offerta convincente per farlo partire… Diciamo che andrà tutto valutato in fase di mercato”.