Gratta e vinci, provare per credere: cerca il bianco, lo dice TikTok

Gratta e vinci, questa teoria sta spopolando in ogni dove: c’è un trucchetto pazzesco che dovresti assolutamente conoscere.

Su TiktTok c’è, oramai, di tutto un po’. Video comici, consigli d’acquisto, recensioni, tips e chi più ne ha più ne metta. Da qualche tempo a questa parte sono comparsi, poi, i contenuti a tema Lotterie e Gratta e vinci. Ed è proprio di uno di questi contenuti che intendiamo parlarvi, perché riteniamo che possiate trovarlo particolarmente interessante.

Sul noto social si sta facendo strada, in maniera sempre più insistente, la cosiddetta White line theory, la teoria della linea bianca. Ha a che fare con i grattini e il primo a parlarne era stato, qualche tempo fa, il Daily Dot, fermo restando che già su Reddit, in tempi non sospetti, spopolava questo ipotesi. Molti utenti, incuriositi dal consiglio, hanno voluto metterlo alla prova e scoprire se è vero, come si dice, che esiste un metodo infallibile per vincere al Gratta e vinci.

Secondo questa teoria, tutta da verificare, i biglietti vincenti del blocchetto sono quelli più vicini alla doppia linea bianca che contraddistingue una sezione del rotolo. Se questa supposizione ha stuzzicato la tua curiosità, tieniti forte: andiamo a scoprire tutti i dettagli che è doveroso conoscere prima ancora di comprendere se ci sia, o meno, un fondamento di verità.

Gratta e vinci, la teoria della linea bianca fa impazzire i giocatori

Iniziamo col dire che la linea bianca è il naturale risultato del processo di stampa: quando la piastra si ribalta per iniziare un nuovo lotto, lascia questa “scia” sul precedente. Le possibilità che un biglietto vincente si allinei con questa famigerata linea bianca sono del tutto casuali: può accadere, per la legge delle probabilità, ma non c’è una persona in carne ed ossa che si premuri di far combaciare la striscia in questione con un grattino sotto la cui patina argentata si nasconda un premio significativo. Fanno tutte le macchine.



Molti utenti hanno deciso, una volta letto di questa teoria, di comprare un intero blocchetto di biglietti. Ebbene, hanno scoperto che i tagliandi su cui compariva parte di quella linea bianca non erano, in effetti, più fortunati di quelli che si trovavano in altre sezioni del rotolo.

Molti hanno bollato la White Line Theory come semplice superstizione, dunque, evidenziando che, se anche fosse stato vero quel che si diceva, sicuramente le aziende produttrici di Gratta e vinci avrebbero corretto il tiro in tempo, onde evitare che tutti comprassero sempre e solo quei grattini. “Ho visto grandi vincitori sia all’inizio che alla fine dei rotoli – ha sentenziato un tiktoker – Il mio, col premio più alto, era al centro. Qualsiasi biglietto può essere quello vincente. Sono solo voci messe in giro da persone che credono che ciò che ha funzionato per loro in passato sia valido per tutti”.