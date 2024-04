I pronostici di giovedì 25 aprile: Premier League, Eredivisie, Saudi Pro League

I pronostici di giovedì 25 aprile: c’è Brighton-Manchester City in Premier League, si gioca pure in Eredivisie e Saudi Pro League.

La lotta per la conquista della Premier League è la più appassionante d’Europa: già decisi i campionati di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, resta solo da capire chi trionferà in Inghilterra. L’indiziata numero uno è il Manchester City di Guardiola, anche per via dell’eliminazione dalla Champions League.

In casa del sempre ostico Brighton di Roberto De Zerbi serviranno però i tre punti: gli ultimi tre confronti diretti hanno visto le due squadre sempre a segno e i gol dovrebbero arrivare puntuali anche a questo giro.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Olanda dove è iniziato il conto alla rovescia del PSV per la vittoria dell’Eredivisie: vittoria altamente probabile anche sul campo dell’Heerenveen. Si gioca pure in Arabia Saudita, tre punti alla portata per Al-Ahli Jeddah e Al-Wehda rispettivamente contro Al Riyadh e il fanalino di coda AL Hazem.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• PSV Eindhoven (in Heerenveen-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 18:45)

• Al-Wehda FC (in Al-Wehda FC-AL Hazem, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Al-Ahli Jeddah (in Al Riyadh-Al-Ahli Jeddah, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Manchester City (in Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Heerenveen-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 18:45

• Al Riyadh-Al-Ahli Jeddah, Saudi Pro League, ore 20:00

• Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Anversa-Union Saint Gilloise, Europa League, ore 20:30

• GO Ahead Eagles-Feyenoord, Eredivisie, ore 21:00

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00)