Manchester City-Chelsea è una semifinale di FA Cup e si gioca sabato alle 18:15: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Manchester City in settimana ha visto sfumare le possibilità di replicare lo storico Treble dello scorso anno, venendo eliminato dalla Champions League per mezzo del Real Madrid. Stavolta è stato Carlo Ancelotti a spuntarla su Pep Guardiola nel più crudele degli epiloghi: i calci di rigore.

Non è bastato ai campioni d’Europa in carica (ovviamente ancora per poco) dominare una partita in cui il Real ha “tradito” il suo Dna pensando quasi esclusivamente a difendersi. I numeri, del resto, parlano chiaro: 33 tiri, 68% di possesso palla e 18 calci d’angolo per un City che deve rimproverarsi soltanto di non essere riuscito a perforare la porta di Lunin almeno in due occasioni (regolamentari e supplementari erano terminati 1-1, con De Bruyne che aveva risposto a Rodrygo). Dal dischetto, poi, hanno sbagliato Bernardo Silva e Kovacic, spedendo i Blancos in semifinale. La delusione è parecchia ma i Cityzens non hanno tempo di leccarsi le ferite: ci sono ancora due trofei da vincere – Premier League ed FA Cup – e a distanza di tre giorni dalla notte amara di Champions c’è la semifinale della coppa nazionale con il Chelsea.

City imbattuto da 28 partite

Si gioca in gara secca a Wembley, teatro come ogni anno di questa sorta di Final Four, e la vincente affronterà poi una tra Manchester United e Coventry, in campo 24 ore dopo nell’altra semifinale.

Inutile ricordare come per i Blues questa sia una partita cruciale, che vale una stagione. I londinesi non hanno brillato neppure quest’anno nonostante i milioni spesi sul mercato ma in questo rush finale possono in qualche modo raddrizzare la situazione. In campionato sono tornati in corsa per l’Europa (quella minore) e il roboante successo di lunedì scorso contro l’Everton, preso a pallate a Stamford Bridge (6-0), gli ha permesso di portarsi a -3 dal sesto posto, con una gara ancora da recuperare. Poi c’è l’FA Cup, che oltre a consentire agli uomini di Mauricio Pochettino di sollevare un trofeo, è anche un passepartout per la prossima Europa League, difficile ma non più impossibile da raggiungere attraverso la Premier.

Il Chelsea, che a febbraio ha già sfiorato la vittoria della League Cup perdendo in finale con il Liverpool – non perde da otto partite. Ha ritrovato i gol – sugli scudi il giovane Palmer, acquistato proprio dal City in estate – ma al tempo stesso ne subisce parecchi. La squadra di Guardiola invece è imbattuta da ben 28 match, anche sei nei due precedenti stagionali non è riuscito ad avere la meglio sui Blues (4-4 e 1-1).

Manchester City-Chelsea è in programma sabato alle 18:15. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup.

Il Manchester City farà in modo di evitare due eliminazioni nel giro di pochi giorni ed utilizzerà la sfida di FA Cup con il Chelsea per archiviare la delusione Champions. I Blues però sono in un buon momento: subiscono molti gol ma nelle ultime otto partite non ne hanno segnati mai meno di due. E come nei due precedenti stagionali dovrebbero bucare almeno in un’occasione la difesa dei Cityzens. Si profila un match spettacolare e da almeno tre gol complessivi. Occhio a Palmer, che ha già segnato contro la sua ex squadra.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri; Foden, De Bruyne, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1