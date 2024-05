Berrettini, dettaglio inquietante: panico social

Berrettini, il dettaglio, per nulla irrilevante, è stato notato da più e più persone. In men che non si dica, è scoppiato il panico.

Premessa: useremo il condizionale, perché si tratta solo di ipotesi. Di ipotesi basate, però, come scoprirete a breve, su dati incontrovertibili. È del tutto normale, quindi, che da qualche ora a questa parte si sia creato un certo stato di agitazione tra quanti seguono il tennis e attendono, con impazienza, che Matteo Berrettini torni una volta per tutte.

Il romano era tornato, per la verità. E lo aveva fatto in maniera anche abbastanza prepotente. Aveva vinto il torneo di Marrakech e sembrava pronto a ricominciare a gareggiare ad alti livelli. Così non è stato, però. Dopo essersi imposto al Grand Prix Hassan II, ha perso al primo turno del torneo di Montecarlo. Infine, ha saltato il Masters 1000 di Madrid per via di una brutta tonsillite. Si è fermato ancora una volta, dunque, e proprio sul più bello, ad un passo da quell’obiettivo “continuità” a lungo cercato.

Il martello romano è atteso, adesso, al Foro Italico. Manca agli Internazionali d’Italia dal 2021 e ha lavorato sodo per essere al top nella sua città natale. C’è, però, un dettaglio abbastanza inquietante, in questa situazione. Di per sé non lo sarebbe, ma lo diventa in maniera automatica alla luce del fatto che più volte si è comportato allo stesso modo in passato. E in nessuno di questi casi ci sono state, poi, buone notizie.

Berrettini sceglie ancora il silenzio: ci risiamo?

Da quando Berrettini ha annunciato il ritiro da Madrid per via della tonsillite, di lui s’è persa ogni traccia. Non un video, non una foto da Montecarlo, dove si presume si stia allenando in vista dell’esordio al Foro Italico. Non un messaggio per tranquillizzare i suoi sostenitori, sebbene prima del rientro al Challenger di Phoenix avesse manifestato la volontà di cercare un contatto con i follower.

Un silenzio social che ha destato, alla luce di tutte queste considerazioni, un panico “anticipatorio”. Ci sarà veramente a Roma, oppure nel frattempo è successo altro? E perché, sebbene gli organizzatori si fossero detti disposti a dargli eventualmente una wild card, ha saltato anche il Challenger pre-Internazionali in Sardegna, al quale hanno presto parte, invece, Musetti e Sonego?

Matteo sarà fermo, qualora giocasse al Foro, da un mese. Senza essersi sgranchito le gambe dopo lo stop dettato da cause di forza maggiore. E ci sta, allora, che il suo pubblico sia nel panico: cosa ne sarà di lui e della sua partecipazione agli Internazionali?