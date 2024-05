Totocalcio, jackpot da urlo: vincite per oltre 100mila euro

Totocalcio, il jackpot è da urlo: vincite per oltre 100mila euro. Nel prossimo concorso il 13 inizia a risalire. Ecco quanti soldi ci saranno in palio

Sono quasi passate due settimane dalla vittoria record al Totocalcio, quella da oltre un miliardo di vecchie lire che ha fatto tornare in mente ai più attempati moltissimi ricordi. Sì, perché fare 13, una volta, significava davvero cambiare in toto la propria vita.

E sta iniziando comunque a risalire il montepremi di questo concorso che settimana dopo settimana attira con maggiore interesse l’attenzione degli italiani che decidono di giocare anche un solo euro per una colonna. Niente possibilità di pensare troppo ai pronostici, solamente i classici 1, X e 2. E sarà anche per questo che viene amato così tanto, perché non ci si deve stare lì a pensare troppo. Si sa che è quello e quello si gioca. Bene: nell’ultimo concorso nessuno è riuscito a centrare il 13, quindi il Jackpot comincia ad essere assai interessante. Secondo le informazioni che sono state riportate da Agimeg.it, infatti, questo si attesta a 24.655euro. Bei soldini.

Totocalcio, vincite per oltre 100mila euro

Ma se nell’ultimo concorso nessuno è riuscito a prendersi il massimo, c’è da dire che la bellezza di 7 giocatori hanno fatto 11, che è il secondo punto più alto in questione. Ed hanno decisamente portato a casa una bella somma: parliamo di 15.043 euro ciascuno. Siamo sicuri che queste persone, dopo un colpo del genere, ci riproveranno in questo fine settimana, magari con un solo euro. Magari giocando il minimo per puntare al massimo. Ed è proprio questo il bello di questo gioco.

Hanno festeggiato, anche, le due persone che hanno centrato il 9: per loro 2.746euro. Ai 17 “7″ 541 euro, ai 65 “5” 47 euro ed ai 60 “3” 13 euro. Insomma, ci sono premi per tutti. Per chi decide di vincere quasi sicuramente (il 3 è molto spesso assi semplice da centrare) a chi decide per andare a fare il colpo grosso finale puntando su tutto.