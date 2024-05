Non c’è pace per Paola Egonu: si cambia di nuovo

Paola Egonu, è proprio vero che l’opposto di Cittadella ha un diavolo per capello: quello che è successo ne è la dimostrazione.

Ha un diavolo per capello, Paola Egonu. Non metaforicamente, per fortuna, ma letteralmente. Non facciamo in tempo ad abituarci ad uno dei suoi stravaganti look, che eccola seduta nuovamente nel suo salone di fiducia, pronta a cambiare hairstyle e a regalarsi un’immagine diversa.

Le piace prendersi cura di sé, le piace sperimentare. Perché una donna che gioca a pallavolo ai suoi livelli è pur sempre una donna ed è suo dovere, è questo il pensiero dell’opposto di Cittadella, curare il proprio corpo e il proprio stile. All’inizio della stagione, come senz’altro si ricorderà, non fosse altro per l’interesse destato da quel colpo di testa, si era presentata in campo con una chioma non bionda, ma color platino.

“È un desiderio che ho sempre avuto – aveva spiegato in un’intervista ad Elle, riferendosi a quell’improvvisa decisione – finora mi era mancato il coraggio. Stavolta invece mi sono buttata. Ho pensato: la cosa peggiore che mi possa capitare è dover tornare dal parrucchiere e farmi togliere tutto“. Dal parrucchiere ci era tornata, in effetti, tanto è vero che, poco dopo, aveva optato per un ritorno alle origini.

Paola Egonu ha un diavolo per capello

Non ha trovato pace neanche una volta tornata al suo look di sempre, però. E infatti, come ampiamente previsto, Paola Egonu ha fatto una nuova capatina dal parrucchiere. No, non è tornata al biondo: stavolta ha optato per un altro colore ancora, proprio perché, per l’appunto, le piace sperimentare e vedersi in modo diverso.

La pallavolista, adesso, come i suoi fan hanno potuto evincere dalle foto che la campionessa ha postato sui social network, ha la chioma d’un rosso fiammante che non passa inosservato. Troverà pace? Probabilmente no, perché cambiare radicalmente, in fondo, sembra divertirla un sacco.

Soprattutto adesso che, come ha raccontato ad Elle, ha trovato una parrucchiera dalle mani d’oro che sa prendersi cura dei suoi capelli afro: “Trovare i prodotti giusti è difficile – ha detto la Egonu in merito – e, spesso, sei costretta ad adattarti. Infatti, i capelli delle mie cugine che vivono in Nigeria sono molto più sani dei miei. Non tutti sanno che il nostro tipo di capelli è molto delicato, e determinate acconciature servono a proteggerlo. Ora però ho trovato la mia parrucchiera del cuore, nigeriana anche lei. Certo, alcuni look che vorrei con la vita da atleta non posso permettermeli, ma ho imparato a farmene una ragione”. E poi, in fondo, con tutti i colori che le restano da provare, ne avrà per un bel po’ di anni.