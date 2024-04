Paola Egonu non ne può più: “Vado fuori di testa”

Paola Egonu ha improvvisamente deciso di vuotare il sacco. Lo ha fatto per questo motivo: adesso è tutto chiaro.

Se ha qualcosa da dire, state pur certi che la dirà. Non è mica il tipo, Paola Egonu, da nascondersi dietro un dito. L’opposto di Cittadella ci ha sempre messo la faccia, a volte anche nella consapevolezza che le sue azioni e le sue frasi potessero avere delle conseguenze imprevedibili. Ma le va dato atto, cosa per nulla scontata, di essere trasparente, cristallina. Sincera, che di questi tempi è cosa assai rara.

Quello che pensa glielo si legge in faccia, al massimo dal labiale, com’è accaduto in occasione dell’ “incontro”, all’insegna del gelo, con il ct Davide Mazzanti (clicca qui se vuoi rinfrescarti la memoria e ricordare cosa successe in quell’occasione). Per sé non tiene nulla, o quasi, tanto è vero che in molte occasioni è il suo stesso corpo a parlare per lei. Già, perché gli innumerevoli tatuaggi che adornano il suo metro e 93 centimetri di altezza dicono tanto di lei.

Non si è tatuata disegni e simboli a caso per il semplice gusto di darsi un tono e di impreziosire la sua immagine, già di per sé così imponente e favolosa. Lo ha fatto affinché i tatuaggi la rappresentassero, raccontassero il suo mondo. Le cose belle che ne fanno parte e anche i difetti, dei quali, proprio come fa con i suoi pensieri, non ha mai e poi mai fatto mistero.

Paola Egonu vuota il sacco: l’ha fatto per questo motivo

Le due piccole figure che fanno bella mostra di sé sotto la clavicola destra rappresentano lei e la sua amica Giuditta Lualdi, pallavolista come Paola, tra le persone a lei più care. Ikigai è una parola giapponese, dal significato bellissimo e molto intenso: “Vuol dire trovare la tua essenza, il tuo motivo di essere vivo”, aveva spiegato a Gianni Morandi, a Sanremo, incuriosito da tutti i suoi tattoo.

E poi c’è quella parola, una parola che non è stata buttata lì a caso ma che ha un significato molto importante per la Egonu. Poco sotto Ikigai si legge Pazienza, che non è un invito rivolto agli altri, bensì un invito rivolto a se stessa. “Mi sono tatuata addosso la parola pazienza perché non ce l’ho e vado fuori di testa subito“, ha confessato qualche giorno fa ad Elle, che l’ha intervistata nel tentativo di entrare nel suo mondo e di comprendere meglio la sua vera essenza.

Infine, una giarrettiera ricamata sulla coscia, anche quella tatuata con l’inchiostro nero. “Sono un’atleta ma sono anche una donna e che, come tale, posso essere sensuale. Me lo sono persino tatuata sulla coscia”. E chi se lo scorda, affascinante com’è?