Fiorentina-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La prima coppa è andata. La Fiorentina giovedì si è fatta rimontare dall’Atalanta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (4-1), non riuscendo così a bissare la finale dello scorso anno. Gli episodi, al Gewiss Stadium, hanno fatto la differenza, anche se i viola rispetto all’andata hanno fatto molta fatica a contenere lo strapotere fisico dei nerazzurri e l’espulsione di Milenkovic ad inizio ripresa si è rivelata deleteria.

Ora ai gigliati restano due strade per giocare in Europa anche il prossimo anno e tentare di vincere un trofeo: nella prossima settimana giocheranno un’altra semifinale, stavolta con il Club Brugge in Conference League; in campionato invece non è ancora detta l’ultima grazie al successo di domenica scorsa sul fanalino di coda Salernitana (0-2), che ha riavvicinato la squadra di Vincenzo Italiano a quell’ottavo posto – il Napoli è a soli tre punti – che a fine stagione potrebbe valere un pass per la terza manifestazione continentale. La coppa è ovviamente in cima ai pensieri della Viola ma da qui a fine maggio il calendario sembra tendere una mano e sarebbe un peccato non provarci. A Firenze nel posticipo domenicale arriva il Sassuolo, sempre più a rischio retrocessione. I neroverdi dopo tre pareggi di fila con Udinese, Salernitana e Milan, sono tornati a perdere in casa con il Lecce (0-3), mostrando preoccupanti segnali di cedimento. Gli uomini di Davide Ballardini, penultimi in classifica, nel 2024 hanno vinto solo due partite. E una delle due, guarda caso, proprio contro la Fiorentina lo scorso gennaio.

Fiorentina-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Solito rebus per quanto riguarda la formazione iniziale della Fiorentina, con Italiano che farà rifiatare diversi big in vista della gara di Conference con i belgi. Riposeranno verosimilmente Nico Gonzalez, Ranieri, Mandragora e Kouamé, mentre pottrebbero rivedersi dal 1′ Kayode, Parisi, Quarta, Duncan e l’ex Lopez.

Dall’altro lato, Ballardini deve fare a meno di Laurienté, squalificato, e pensa di arretrare Thorstvedt di qualche metro, posizionandolo in mediana accanto a Matheus Henrique. Viti è favorito su Doig in difesa, sulla trequarti invece Volpato è in ballottaggio con Ceide. Difficile infine da recuperare Pedersen, alle prese con un problema alla schiena.

Come vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Sassuolo, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il campionato torna improvvisamente ad avere “appeal” per una Viola che potrebbe tuttavia scontare le fatiche dell’impegno infrasettimanale – i gigliati giocano da diverse settimane ogni tre giorni – e che dovrà fare i conti con la fame di punti salvezza del Sassuolo. Il tempo sta per scadere per gli emiliani, che secondo noi riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta al “Franchi” in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Beltran, Sottil; Belotti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Volpato; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1