Napoli-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Dando un’occhiata agli ultimi risultati ci si accorge che la frenata del Bologna è stata consistente. Gli emiliani sono imbattuti dal 9 marzo ma nelle sei partite disputate da aprile in poi hanno battuto solamente Salernitana e Roma, collezionando anche quattro pareggi. Dopo quello con l’Udinese (1-1), anche a Torino, contro gli ostici granata di Ivan Juric, la squadra di Thiago Motta si è dovuta accontentare di un punto, non riuscendo a trovare la via del gol (0-0) per la terza volta nell’ultimo mese.

L’Europa League già matematica – anche se le perdessero tutte i felsinei resterebbero comunque tra le prime sette – non deve distogliere da quello che, oltre ad essere un sogno, da un po’ di tempo a questa parte è ormai diventato un obiettivo concreto: la Champions League. Il Bologna è quarto a quota 64 punti ma nella corsa è ufficialmente rientrata anche l’Atalanta, a -4 dai rossoblù ma con una gara da recuperare. Senza dimenticare che, appaiata agli orobici, c’è pure la Roma. Insomma, serve un ultimo sforzo per raggiungere un traguardo che ad inizio anno era inimmaginabile. Motta nel secondo anticipo della trentaseiesima giornata chiederà strada al disastroso Napoli, reduce dall’ennesima prestazione deludente. Gli azzurri lunedì scorso si sono fatti riacciuffare in pieno recupero dall’Udinese (1-1), rimandando ancora una volta l’appuntamento con i tre punti e dicendo sostanzialmente addio alla possibilità di rientrare quantomeno in corsa per l’Europa League. Con il traghettatore Francesco Calzona in panchina il Napoli ha ottenuto solo 3 vittorie (Sassuolo, Juve e Monza), non ha mai tenuto la porta inviolata e subisce almeno un gol da gennaio (0-0 con la Lazio).

Napoli-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Calzona tira un sospiro di sollievo per Osimhen, che ha già smaltito il problema al ginocchio. L’attaccante sarà dunque regolarmente in campo e ci sono buone possibilità che parta dal 1′ anche Kvaratskhelia, che fino a metà settimana si è allenato a parte. A centrocampo toccherà ancora a Cajuste prendere il posto di Zielinski.

Dall’altro lato, Motta ritrova il difensore centrale Beukema dopo la squalifica: a reggere la difesa saranno lui e Calafiori. Ndoye e Fabbian dovrebbero spuntarla su Orsolini e Urbanski.

Come vedere Napoli-Bologna in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Questione di motivazioni, ma non solo. Il Bologna non sarà quello di qualche settimana fa ma ha tutte le carte in regola per portare via un risultato positivo dal “Maradona”, stadio in cui non vince dal 2019. Difficile immaginare che i rossoblù, meno efficaci a livello realizzativo nell’ultimo periodo, non riescano a fare gol ad un Napoli che non tiene la porta inviolata da più di tre mesi.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2