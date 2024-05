Gratta e vinci, il tempo è denaro: in ritardo al momento giusto

Gratta e vinci, è proprio vero che il tempo è denaro: questa storia t’insegnerà quanto il tempismo sia fondamentale in tutto.

Donald Cardwell, di Kernersville, aveva un impegno importante, quel giorno: andare a prendere sua moglie in aeroporto. Si era liberato in tempo per arrivare puntuale all’appuntamento alla zona arrivi, ma, come spesso accade, il volo aveva accumulato un piccolo ritardo. C’era da aspettare, per cui l’uomo aveva ben pensato di fare un giro a Greensboro.

In prossimità del Tony’s Food Mart, entrare gli era parsa una buona idea. Doveva ingannare il tempo, per cui una cosa valeva l’altra. E aveva deciso, a quel punto, di concedersi un piccolo svago. Aveva passato in rassegna tutti i Gratta e vinci in vendita presso quel negozio e aveva optato, a quel punto, per un biglietto da 20 dollari della serie Big Cash Payout. Avendolo fatto così, di getto e senza premeditazione, non aveva riposto la benché minima aspettativa in quella lotteria istantanea.

Potrete immaginare lo stupore, quindi, quando, grattando tutti i simboli, ha scoperto che quel giorno non avrebbe potuto fare scelta migliore. E che era stato un colpo di fortuna che il volo a bordo del quale viaggiava la moglie fosse in ritardo. Se fosse arrivato puntuale, questa coppia non avrebbe mai sbarcato il lunario. Donald Cardwell non avrebbe mai vinto la somma che, invece, è già finita nelle sue tasche.

Gratta e vinci, un’attesa che vale oro: incredibile a Greensboro

Quel tagliando, pagato solamente 20 dollari, aveva fruttato all’uomo la bellezza di 100mila dollari. Ancora più preziosi perché appunto, come detto, inaspettati. Guadagnati sull’unghia, all’improvviso, senza attese snervanti e illusioni andate in frantumi.

“Stavamo progettando di fare una crociera ai Caraibi in autunno, quindi questa vincita ci aiuterà”, ha detto Cardwell ai funzionari della lotteria. “Non ne avevo mai visto uno prima d’ora”, ha poi aggiunto, alludendo chiaramente al Gratta e vinci “d’oro” che era finito nelle sue mani in quello che solo apparentemente era un giorno come tanti altri.

La coppia ha poi stabilito di usare parte dei soldi, oltre che per il viaggio a lungo atteso e sognato, per ripagare alcuni debiti e per affrontare alcune spese necessarie. Ed è davvero assurdo pensare come il destino, in un attimo, abbia rimescolato le carte e dato a Cardwell la possibilità di tentare la fortuna mentre aspettava che l’aereo a bordo del quale viaggiava la moglie arrivasse, finalmente, a destinazione.