Gratta e Vinci, non comprate questi biglietti: non pagano più

Gratta e Vinci, non comprate questi biglietti: la nuova direttiva è ufficiale e quindi questi non pagheranno più. C’è anche da velocizzare nel caso ne avreste qualcuno nelle tasche

Addio a cinque Gratta e Vinci. Alcuni anche abbastanza conosciuti. Però le vendite sono bloccate e quindi non pagheranno più. Insomma, non li dovete comprare se ancora li vedete in circolazione perché poi avrete comunque poco tempo, nel caso, di riscuotere una possibile vincita. Quindi è assolutamente meglio evitare.

E noi che ci stiamo a fare qui? Ovviamente ad aiutarvi a capire di che Gratta e Vinci si tratta e per quali servirà una certa attenzione nel corso delle prossime settimane. Sì, perché il 22 aprile scorso sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata la determina con la quale si comunicava la chiusura di 5 Gratta e Vinci.

Gratta e Vinci, in cinque in soffitta

Parliamo, come si legge, di questi biglietti: «Nuovo Battaglia Navale» (codici lotteria 1350-1366-3303); «Puzzle» (codici lotteria 3021-3033); «NEW Turista Per 10 Anni» (codice lotteria 3024); «Cuccioli D’oro» (codice lotteria 3028);

«Il Re Vincente» (codice lotteria 3059). “L’ADM ha così accolto la richiesta di chiusura – si legge invece su Agimeg.it – avanzata dalla società concessionaria, tenuto conto del livello registrato nelle vendite e nelle validazioni giornaliere dei biglietti delle suindicate lotterie e considerato che la massa premi effettiva dei biglietti distribuiti per tutte le lotterie menzionate è risultata sostanzialmente in linea con quella teorica fissata con le relative determinazioni di indizione”.

E fin quando sarà consentito il pagamento per questo tipo di lotterie istantanee? Bene, in una nota pubblicata dalla Federazione Italiana Tabaccai, viene sottolineato come fino al prossimo 6 giugno ci sarà la possibilità di riscuotere dei soldi qualora avreste un biglietto del genere in mano. Altrimenti quei soldi andrebbero persi e finirebbero nelle casse dello Stato. Quindi, veloci, controllate se ancora tra le mani, o in tasca, o in macchina avete un tagliando di questo tipo e poi sbrigatevi a grattarlo o a passare dal vostro edicolante di fiducia.