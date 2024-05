Lotto, 4,5 milioni con un solo numero: ecco quale

Lotto, 4,5 milioni di euro con un solo numero: il ritardatario ha permesso delle vincite enormi che hanno sfiorato il 50% dell’intera giornata. Ecco di cosa stiamo parlando

Una montagna di soldi con un solo numero. E vi abbiamo spesso anche parlato di quello che sarebbe potuto succedere una volta estratto. No, confermiamo una cosa: non c’è nessuna possibilità che lo stesso potesse uscire anche in tempi brevi. Però, dopo un’assenza prolungata, è spuntato di nuovo, regalando tantissimi soldi e soddisfazioni a chi aveva deciso di farci un pensiero.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di tutti quei numeri che sono ritardatari. E il primo di questa lista era il 48 che mancava da 149 concorsi sulla ruota di Venezia. Bene, nel corso di una delle ultime estrazioni è tornato alla carica. E sono stati moltissimi, magari anche leggendo IlVeggente.it, che avevano deciso di puntarci qualcosa. Bene, sono passati all’incasso. E andiamo a vedere quanti soldi sono stati portati a casa.

Lotto, con il 48 sono arrivati quasi 5 milioni di euro

“L’uscita del 48 – si legge su Agimeg.it – ha permesso agli appassionati dei 90 numeri di portarsi a casa 4,5 milioni di euro di vincite, ottenute proprio sulla ruota veneta. Considerando che nell’estrazione in questione le vincite al Lotto in Italia sono state di circa 10 milioni di euro, solo su Venezia sono finiti il 45% dei premi distribuiti”.

Un plebiscito quindi, ma non è la prima volta che succede quando di mezzo c’è un numero che manca da molto tempo all’appello. Ogni volta che si supera un certo numero di estrazioni con un mancante, allora si scatena quasi una “psicosi” tra gli italiani che decidono clamorosamente di andarci dietro. E questa volta chi ha optato per questa soluzione è stato decisamente premiato dalla fortuna. Quasi la metà quindi dei soldi distribuiti sono andati tutti grazie a questo 48 che adesso tornerà nel dimenticatoio visto che nessuno, o quasi nessuno, ci punterà ancora per un poco di tempo. Tranne quelli che magari ce l’hanno in una combinazione che decidono di giocare sempre, e allora quello è un altro discorso. Auguri a chi è riuscito a centrare questo colpo davvero incredibile.